Gemeinden müssen entscheiden

Stuttgart.In 40 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs stehen bis zu den Sommerferien Bürgermeisterwahlen an. Die betroffenen Kommunen müssen selbst entscheiden, ob der Urnengang trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Infektionen durchgeführt werden kann. Der Ministerrat hat auf Vorschlag von Innenminister Thomas Strobl (CDU)am Dienstag auf eine Vorgabe verzichtet. „Im baden-württembergischen Kommunalwahlrecht gibt es keine Rechtsgrundlage dafür, Bürgermeisterwahlen landesweit abzusagen oder zu verschieben“, heißt es in einem Erlass des Ministeriums an die Regierungspräsidien und Landratsämter. Die Rechtsaufsicht müsse das in Absprache mit den betroffenen Gemeinden einzeln entscheiden.

„Das ist eine angemessene Grundlage für sachgerechte Entscheidungen vor Ort“, lobt Gemeindetagspräsident Roger Kehle. Für den Städtetag begrüßt Vorstandsmitglied Gudrun Heute-Bluhm, dass die Städte „vor Ort bewerten und entscheiden können“.

Reine Briefwahl ausgeschlossen

Für Strobl ist klar, dass die Gemeinden angesichts der „erheblichen Einschränkungen“, die es aktuell für Wahlkämpfer und die Durchführung von Wahlen gibt, die Wahl absagen oder verschieben können. Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Sascha Binder auf das Beispiel Hessen verwiesen, wo der Landtag alle von April bis Oktober geplanten Wahlen und Abstimmungen auf die Zeit ab November verschoben hat. Ein klassischer Wahlkampf sei für die Kandidaten aktuell gar nicht möglich. Bereits im April sind Wahlen in 15 Gemeinden angesetzt.

Eine reine Briefwahl, wie sie Bayern bei den Stichwahlen am vergangenen Wochenende praktiziert hat, lässt das baden-württembergische Gesetz nicht zu. Zumindest ein Wahllokal müsse geöffnet werden, schreiben Strobls Wahlexperten in ihrem Erlass. Die Gemeinde könne aber jedem Bürger die Unterlagen für eine Briefwahl zusenden und für deren Nutzung werben. Die öffentliche Kandidatenvorstellung sei durch eine Übertragung im Internet möglich. pre

