Gemeinden rüsten sich gegen Unwetter

Mainz.Aufgrund von schweren Unwettern in jüngster Vergangenheit wollen sich viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser schützen. Bisher hätten 434 Ortsgemeinden ein Schutzkonzept erstellt oder seien dabei, es zu erarbeiten, teilte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) gestern in Mainz mit.

Das Land übernimmt 90 Prozent der förderfähigen Kosten dieser Konzepte. Neu hinzugekommen seien 24 Anträge, von denen 92 Ortsgemeinden profitieren könnten. Der Gemeinde- und Städtebund erklärte, über 400 Gemeinden seien in Vorbereitung für Konzepte. Die Ampel-Koalition rief die Kommunen dazu auf, Schutzkonzepte zu starten und die Förderung zu nutzen. lrs