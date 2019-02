Gemeinsame Linie gesucht

Stuttgart.Obwohl es beim grünen Koalitionspartner noch immer Vorbehalte gibt, hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern im Stuttgarter Landtag für eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer geworben. Diese Ausweitung soll die Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien, Marokko sowie das Land Georgien betreffen. „Dies führt nicht automatisch zu einer Ablehnung von Asylanträgen aus diesen Ländern. Es wird trotzdem jeder Antrag weiter individuell geprüft“, sagte Strobl.

Die Bundesregierung will die vier Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Der Bundestag hat das Vorhaben bereits am 18. Januar mehrheitlich abgesegnet. Jetzt kommt es darauf an, wie sich der Bundesrat am 15. Februar positioniert. Ob eine Mehrheit zustande kommt, ist derzeit ungewiss. Selbst, wenn Baden-Württemberg zustimmt, könnte das Gesetz wegen der Haltung anderer Länder mit grüner Regierungsbeteiligung scheitern. Was den Südwesten betrifft, hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Zustimmung zuletzt noch an Bedingungen geknüpft.

So sollten Asylanträge von gefährdeten Gruppierungen wie Journalisten, religiösen Minderheiten oder Homosexuellen, die aus den Ländern stammen, so behandelt werden, als seien sie aus keinem sicheren Herkunftsstaat. „Es gibt sehr ernstzunehmende Kritik an der Menschenrechtssituation in einem Teil dieser Länder“, sagte Grünen-Politiker Daniel Lede Abal.

Geringe Anerkennungsquoten

Bekannt ist, dass die Südwest-Grünen grundsätzlich das Rechtskonstrukt der sicheren Herkunftsländer ablehnen, was auch für die Landtagsfraktion gilt. Landeschef Oliver Hildenbrand wollte sich gestern jedoch noch nicht abschließend äußern und verwies auf die laufenden Verhandlungen innerhalb der Landesregierung.

Strobl bezeichnete es als bedauerlich, dass es noch zu keiner Einigung zwischen Bundestag und Bundesrat gekommen sei. Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass die Asyl-Anerkennungsquote aus den Ländern Algerien, Marokko, Tunesien und Algerien schon jetzt extrem gering sei. So habe die Quote bei den Staaten 2018 zwischen 0,3 Prozent (Georgien)und 2,4 Prozent (Marokko) gelegen.

„Für die wenigen tatsächlich Schutzbedürftigen aus diesen Ländern ist der Weg zur Anerkennung von Asyl nach wie vor offen“, erklärte Strobl. Der CDU-Politiker lobte, dass er mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann konstruktiv über den Umgang mit diesem Thema reden könne.

Trotzdem ist die Thematik beim grünen Koalitionspartner sehr umstritten. Viele in der Partei erinnern sich noch an das Jahr 2014, als es zu einem großen Streit um die Ausweisung von Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien als sichere Herkunftsstaaten kam. Damals regierten Kretschmanns Grüne in Baden-Württemberg noch mit den Sozialdemokraten.

Die Ausweisung der drei Länder passierte mit den Stimmen aus dem Südwesten den Bundesrat. Danach musste sich der Ministerpräsident aus der eigenen Partei heftige Vorwürfe anhören. Die Opposition weiß um die Probleme einer gemeinsamen grün-schwarzen Positionierung. „Grüne und CDU sollten sich schnell einig werden, was sie wollen“, sagte SPD-Politiker Rainer Hinderer.

Kritik auch von FDP

Schließlich habe Strobl versprochen, dass das Gesetz zur Ausweisung der Maghreb-Staaten und Georgiens als sichere Herkunftsstaaten nicht an Baden-Württemberg scheitere. „Wir sind gespannt“, so Hinderer. AfD-Politiker Daniel Rottmann kritisierte die Grünen als die Politiker, „die am liebsten alle Flüchtlinge der Welt nach Deutschland holen würden“.

In der hitzigen Debatte wurde auch der sonst eher nüchterne FDP-Politiker Ulrich Goll lauter. In Richtung der Grünen sagte er wegen deren Haltung bei den sicheren Herkunftsstaaten: „Ich verstehe nicht, dass Sie der AfD die Tür zum Erfolg aufmachen.“

