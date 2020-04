Generelle Öffnung von Geschäften?

Will bei Ladenöffnungen eine einheitliche Regeln: Nicole Hoffmeister-Kraut. © dpa

Mannheim. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert als Konsequenz aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine bundesweit einheitliche Regel für die Öffnung aller Geschäfte unabhängig von der Größe. „Wir dürfen solche Urteile nicht einfach achselzuckend zur Kenntnis nehmen“, sagte die CDU-Politikerin gegenüber unserer Redaktion.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern müssten das offenkundig verfassungswidrige 800-Quadratmeter-Kriterium sofort aufgeben und umgehend ein bundesweit möglichst einheitliches, allgemein gültiges Infektions- und Hygieneschutzkonzept entwickeln, das dann Grundlage für die Öffnung von Geschäften im Einzelhandel werde, egal wie groß diese seien. Hoffmeister-Kraut: „Wenn der Infektionsschutz über allem steht, darf es künftig nur darum gehen, wer diesen gewährleisten kann und wer nicht.“

Ihr Haus arbeite gemeinsam mit den zuständigen Ministerien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an einem solchen Konzept für die Bereiche Gastronomie und Hotellerie. Das könne rasch auf alle anderen Branche und Bereiche sowie den gesamten Einzelhandel ausdehnt werden. Die CDU-Ministerin äußerte sich überzeugt, dass ein solches Konzept auch auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung wie bei den Unternehmen stoße.

Zuvor hatte das oberste bayerische Verwaltungsgericht das Verkaufsverbot für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Handelsfläche für verfassungswidrig erklärt.

