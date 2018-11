Genossen drohen mit Alleingang

Stuttgart.Die baden-württembergische SPD-Spitze will sich nicht mit der Platzierung ihrer Bewerber auf der Kandidatenliste für die Europawahl abfinden. Das Präsidium der Südwest-SPD hat am Montagabend einen Vorstoß beschlossen, um den amtierenden Abgeordneten Evelyne Gebhardt (Künzelsau) und Peter Simon (Mannheim) eine bessere Position auf der Bundesliste zu verschaffen. Landeschefin Leni Breymaier drohte mit einem Alleingang der Südwest-SPD: „Wir können ja auch mit einer eigenen Landesliste in die Europawahl gehen.“ Baden-Württemberg sei als drittgrößtes Bundesland auf der bundesweiten Liste nicht angemessen vertreten. Sie werde persönlich dafür kämpfen, dass Gebhardt und Simon Abgeordnete bleiben.

Der SPD-Bundesvorstand hat Gebhardt, die langjährige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, nur auf dem aussichtslosen Platz 25 vorgeschlagen. Der Finanzexperte Simon kam auf Rang 28. Am besten von den Bewerbern aus dem Südwesten wurde Generalsekretärin Luisa Boos auf 15 platziert. Das letzte Wort über die Reihenfolge auf der Bundesliste der SPD hat eine Europadelegiertenkonferenz am 9. Dezember in Berlin.

In der Südwest-SPD herrscht Entsetzen über den Vorschlag von Parteichefin Andrea Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil. „Ich bin maßlos enttäuscht und finde die Platzierung inakzeptabel“, sagte Gebhardt auf Anfrage. Der Vorschlag widerspreche dem Votum der Basis, die für den ersten auf die Südwest-SPD entfallenden Platz Gebhardt vorgeschlagen hatte. Simon war bei dem Landesparteitag mit 94 Prozent der Stimmen vor Boos platziert worden, die ohne Gegenkandidaten lediglich 58 Prozent erhalten hatte. „Das ist ein Desaster“, sagte ein Mitglied des Landesvorstandes.

Die Bundesspitze begründete ihren Vorschlag mit dem Hinweis, die Liste solle jünger und weiblicher werden. Die Baden-Württemberger empören sich vor diesem Hintergrund, dass der 70-jährige Europaabgeordnete Norbert Neuser auf Platz 14 abgesichert werden soll. Der kleinere Landesverband Rheinland-Pfalz hat mit ihm und Spitzenkandidatin Katarina Barley zwei Vertreter auf den momentan aussichtsreichen Plätzen, das größere Baden-Württemberg nicht einmal einen.

Als Faustformel gilt, dass ein Prozent der Stimmen bei der Europawahl einen Parlamentssitz bringt. Angesichts der aktuellen Umfragen von 14 Prozent könnte die SPD im kommenden Mai bei der Europawahl mit 14 Abgeordneten rechnen. Simon will um eine bessere Platzierung kämpfen: „Wir sind nicht am Ende der Geschichte, sondern am Anfang einer Entwicklung.“

Für den Mannheimer Simon wiederholt sich die Geschichte. Schon 2003 war der 51-Jährige auf der Liste entgegen den vereinbarten Regularien auf einen aussichtslosen Platz durchgereicht worden. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder wollte den Hamburger Tourismusunternehmer Vural Öger auf der Liste prominent absichern. Der Manager mit türkischen Wurzeln wurde just auf dem Platz platziert, der eigentlich für Simon vorgesehen war.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018