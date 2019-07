Geparden im Opel-Zoo geboren – sechs Welpen wohlauf

Kronberg.Im Kronberger Opel-Zoo sind zum ersten Mal Geparden geboren worden – mittlerweile leben sie in der Außenlage. Alle sechs Welpen seien wohlauf, teilte der Zoo am Freitag mit. Meistens bringen Geparden nur ein bis fünf Junge zur Welt. Die vom Aussterben bedrohten Raubkatzen gelten als die schnellsten Landtiere der Erde, sie können bis zu 120 Stundenkilometer schnell werden. Das am 23. Juni in Kronberg geborene Sextett hat bislang keine Namen bekommen – auch, weil die fünf Männchen und das eine Weibchen noch nicht gut zu unterscheiden sind. Ihre Mutter Jamari war vor rund einem Jahr vom Zoo in Lissabon in die Taunusstadt gezogen. Mit dem Männchen vor Ort stimmte jedoch die Chemie nicht, daher reiste sie für die Paarung in den Zoo nach Münster. Im Frühjahr kehrte sie tragend zurück. lsw

