Gerber-Branche bangt um den Nachwuchs

Reutlingen.Lederstreifen aus Büffelhäuten in Knallpink und Tiefblau, wachsweich, babypopoglatt. „Ich finde es faszinierend, wie aus blutiger Haut so etwas Schönes werden kann“, sagt Dominik Werner. Er ist Gerber in Reutlingen. Seine Ausbildung hat er in derselben Stadt gemacht, dort ist die einzige Berufsschule in Deutschland. Die Stadt war früher ein Zentrum der Branche. 200 Betriebe waren dort. Heute gibt es nur noch einen. Auch die Zahl der Auszubildenden schrumpft. 2019 gab es nur noch eine Klasse mit 17 Schülern. Viele Jugendliche kennen den Beruf nicht oder haben Probleme mit den Gerüchen. lsw

