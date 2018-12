Gerber wird Bischof in Fulda

Fulda.Papst Franziskus hat Michael Gerber zum neuen Bischof von Fulda und damit zum Nachfolger von Heinz Josef Algermissen ernannt. Der 48-Jährige ist bislang Weihbischof im Erzbistum Freiburg, wie das Bistum Fulda gestern mitteilte. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, gratulierte ihm: „Im altehrwürdigen Bistum Fulda wirst Du künftig der jüngste deutsche Bischof sein.“ Gerber soll 2019 in sein Amt in Fulda eingeführt werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Am Donnerstag wird er zu einem ersten Besuch in der osthessischen Domstadt erwartet. Er werde am Grab des heiligen Bonifatius im Fuldaer Dom beten und den bischöflichen Segen spenden.

„Er war relativ überrascht“

Papst Franziskus hatte im Juni den Amtsverzicht des langjährigen Fuldaer Bischofs Algermissen angenommen. Der Oberhirte hatte zu seinem 75. Geburtstag Mitte Februar ein Rücktrittsgesuch beim Pontifex eingereicht. Im September wurde Algermissen, der 17 Jahre an der Spitze des Bistums stand, mit einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Weihbischof Karlheinz Diez hat vorübergehend als Diözesanadministrator die Leitung des Bistums mit seinen rund 393 000 Mitgliedern übernommen. Bis zum Amtsantritt von Gerber wird er an der Spitze des Bistums bleiben.

Gerber schrieb in einem offenen Brief an die Gläubigen im Bistum Fulda, er freue sich sehr darauf, die Menschen dort kennenzulernen. „Die kommenden Monate und Jahre werden von vielen Begegnungen mit Ihnen geprägt sein.“ Der Fuldaer Domdechant Werner Kathrein überbrachte Gerber die frohe Kunde am Telefon. „Er war relativ überrascht.“ Gerbers Reaktion: Er habe es fast für einen Scherz gehalten. Marx sagte: „Das Bistum Fulda darf sich freuen, einen Seelsorger und guten Hirten im besten Sinne des Wortes als seinen künftigen Bischof zu wissen.“ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte, es sei gut, dass die Lücke nach dem Abschied von Bischof Algermissen „so erfreulich schnell geschlossen“ worden sei.

In der Bischofskonferenz ist Gerber Mitglied der Jugendkommission und der Kommission für Geistliche Berufe und und Kirchliche Dienste. Seine Priesterweihe empfing der in Oberkirch im Schwarzwald geborene Geistliche 1997. Im September 2013 wurde er zum Bischof geweiht.

Das Bistum Fulda ist neben Mainz und Limburg eines von drei Bistümern der katholischen Kirche, dessen Gebiete zu einem Großteil in Hessen liegen. Die Fläche der Diözese erstreckt sich über mehr als 10 000 Quadratkilometer und umfasst auch Teile von Thüringen sowie eine kleine bayerische Exklave. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018