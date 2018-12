Gericht lehnt Eilantrag zu Verboten ab

Bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung wird es keine Dieselfahrverbote in Frankfurt geben. Der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) lehnte gestern einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ab. Sie hatte durchsetzen wollen, dass die Fahrverbote trotz des laufenden Rechtsstreits mit dem Land zum 1. Februar 2019 umgesetzt werden (Aktenzeichen 9 A 2037/18.Z und 9 B 2118/19). Gleichzeitig ließ der VGH die Berufung des Landes Hessen gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zu. Eine Eilbedürftigkeit sahen die Richter nicht, weil die Gesundheitsgefahr für Anwohner an betroffenen Strecken weder festgestellt noch bewertet worden sei. Wann die Berufung gegen verhandelt wird, steht laut VGH noch nicht fest.

In Mainz hat der Stadtrat gestern den um mögliche Fahrverbote erweiterten Luftreinhalteplan für die Stadt beschlossen. Falls der Grenzwert im Schnitt der ersten sechs Monate kommenden Jahres nicht eingehalten wird, gibt es ab 1. September Verbote für Euro-4-Fahrzeuge und schlechter im Bleichenviertel in der Innenstadt. Im nächsten Schritt würde das Verbot dort auf Fahrzeuge mit der Norm 5 ausgeweitet, in einem dritten würde sich die Verbotszone auf einen größeren Innenstadtbereich für Diesel mit der Norm 5 oder schlechter ausweiten. dpa

