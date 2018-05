Gericht verhandelt über Ex-Rektorin

Anzeige

Stuttgart.War der Rauswurf der ehemaligen Rektorin an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg 2015 rechtens? Mit dieser Frage befasste sich gestern die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart in öffentlicher Sitzung. Ex-Rektorin Claudia Stöckle klagt gegen das Wissenschaftsministerium und ihr vorzeitiges Aus nach langen Querelen an der Beamtenhochschule. Die Gremien der Hochschule hatten sich im Verlauf einer Führungs- und Vertrauenskrise gegen die Rektorin gestellt. Das Ministerium unterrichtete Stöckle am 26. Februar 2015 über die vorzeitige Beendigung ihres Amtes. Mit einer Entscheidung des Gerichts wird heute gerechnet.

Die Beamten-Hochschule in Ludwigsburg ist wegen umstrittener Professoren-Zulagen in den Schlagzeilen. Die Krise wegen Verdachts auf Korruption hatte in staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Stöckle gegipfelt. Diese waren jedoch mangels Tatverdachts eingestellt worden. Derweil versucht ein Untersuchungsausschuss des Landtags, Licht in die Vorgänge rund um die Gewährung von Extra-Zahlungen zu bringen. lsw