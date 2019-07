Geringere Spargelernte

Wegen des kalten Maiwetters wurde weniger Spargel gestochen. © dpa

Wiesbaden/Mainz.Hessens Bauern haben in diesem Jahr deutlich mehr Erdbeeren, aber etwas weniger Spargel geerntet als 2018. Sie pflückten rund ein Drittel mehr Erdbeeren, wie aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden am Freitag hervorging. Demnach stieg die Erntemenge der Früchte von 5274 Tonnen im Vorjahr auf nun 7000 Tonnen. Hessen trotzt damit dem bundesweiten Trend: Deutschlandweit ging die Menge an Erdbeeren aus dem Freiland um gut acht Prozent zurück auf 108 700 Tonnen.

Die Spargelernte fiel in Hessen –wie in ganz Deutschland – nach Berechnungen der Statistiker etwas geringer aus als im Vorjahr. Die hessischen Bauern stachen demnach vier Prozent weniger – 10 500 Tonnen wurden geerntet. In Rheinland-Pfalz wurden insgesamt 7000 Tonnen des Edelgemüses gestochen – rund zwei Prozent weniger als 2018 (7120 Tonnen). „Aufgrund der kalten Temperaturen im Mai reduzierte sich die Absatzmenge etwas“, hatte die Pfalzmarkt-Genossenschaft vor Kurzem mitgeteilt. lhe/lrs

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019