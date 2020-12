Geschäfte sollen spätestens ab Weihnachten schließen

Wiesbaden.Die Opposition im Hessischen Landtag beklagt eine mangelnde Beteiligung des Parlaments bei den Corona-Beschränkungen. In einem dringlichen Antrag forderten SPD und FDP Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am letzten der vier Tage Plenarsitzung in Wiesbaden gestern auf, dem Landtag darzulegen, mit welchen Festlegungen er am Sonntag in die nächste Schaltkonferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht. Schließlich steht nicht weniger als ein „harter Lockdown“ im Raum, und das womöglich noch vor Weihnachten.

Und Bouffier ließ sich nicht lange bitten. Dass es wegen der wieder dramatisch steigenden Corona-Zahlen tatsächlich auch in Hessen zu noch schärferen Beschränkungen des öffentlichen Lebens kommen wird, erscheint nach seinen Ausführungen als sicher. Am Freitag meldete das hessische Sozialministerium landesweit 1917 neue Infektionen und 57 weitere Todesfälle durch die Pandemie, deutlich mehr als noch am Tag zuvor. Die erschreckenden Zahlen zogen sich wie ein roter Faden durch die Landtagsdebatte, die erst am Freitagmorgen überraschend auf die Tagesordnung kam.

Bouffier stellte erst einmal klar, dass der Termin mit Merkel zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht feststehe, zumal Merkel ja noch beim EU-Gipfel in Brüssel weile. Und schon gar nicht gehe er mit irgendwelchen Festlegungen in die Verhandlungen mit seinen Länderkollegen und der Kanzlerin. Würden das alle Teilnehmer tun, könne man die Suche nach gemeinsamen Vereinbarungen ja gleich sein lassen, warnte er.

Bundeseinheitliche Lösung

Ein solch gemeinsames Vorgehen, eine bundeseinheitliche Lösung hält Bouffier aber für unerlässlich, damit die drastischen Maßnahmen überhaupt wirken können. Der Ministerpräsident verwies als Beispiel auf die Schließung aller nicht zur täglichen Versorgung wichtigen Geschäfte, die er sicher als Teil des neuen Maßnahmenbündels erwartet. Was wäre denn gewonnen, wenn die Läden in Wiesbaden zu, im benachbarten Mainz aber geöffnet seien, fragte er rhetorisch, nur weil die beiden Landeshauptstädte verschiedenen Bundesländern angehören. Außerdem könne man eine solche Maßnahme nicht von heute auf morgen in Kraft setzen. Zuerst müsse man klären, wie es mit der Entschädigung des ohnehin leidgeprüften Einzelhandels aussehe.

Doch Bouffier wich nicht aus und wagte dann doch eine konkretere Aussage. Der Lockdown der Geschäfte könne entweder am übernächsten Wochenende oder unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen erfolgen und dürfte zunächst bis 10. Januar dauern, sagte er voraus. Und was Weihnachten angeht, erwartet er eine weitere Einschränkung der Zahl an Menschen, die sich zu Familienfeiern treffen dürfen. Dass aber solche gemeinsamen Feiern möglich sind, daran will er nicht rütteln lassen. Bei den übrigen Maßnahmen müssten Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser Priorität haben, weil die Lage dort besonders dramatisch sei. In den Heimen sei es aus epidemiologischer Sicht wahrscheinlich das Beste, gar keine Besuche und Kontakte zuzulassen.

Nicht mehr ausschließen kann Bouffier jetzt auch drastische Maßnahmen an den Schulen, bei denen er noch am Dienstag den absoluten Vorrang des Präsenzunterrichts betont hatte. Aber „wir werden die Schulen nicht schließen“, versprach er und forderte wie auch immer geartete „intelligente Lösungen“. Vorteil für Hessen: Am nächsten Freitag beginnen bereits die Schulferien und enden erst am 10. Januar.

Wie auch immer, die Menschen hätten große Sorgen, sagte Bouffier. „Sie brauchen jetzt kein Durcheinander und keinen politischen Streit, sondern eine entschlossene Antwort der Länder und der Bundesregierung.“ In der Debatte lobten CDU und Grüne, Bouffier habe den Landtag sogar über noch gar nicht getroffene Maßnahmen informiert. SPD und FDP kritisierte dagegen, er sei wesentliche Antworten schuldig geblieben. Am Nachmittag beschloss der Landtag ein Gesetz, das künftig mehr Mitwirkung des Parlaments bei den Corona-Verordnungen vorsieht.

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.12.2020