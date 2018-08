Geschäftsmann bestreitet Vorwürfe

Koblenz. Ein Geschäftsmann, der illegal Raketenbau-Material in den Iran geliefert haben soll, hat die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen. Er bestreite alle Punkte der Anklage, sagte der 63-Jährige gestern zum Prozessbeginn am Oberlandesgericht Koblenz. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2005 und 2007 Lieferungen von 16 Tonnen hochwertigen Graphits in den Iran in die Wege geleitet

