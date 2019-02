Gesetze nachjustieren

In Deutschland muss wieder mehr über die Gefahren diskutiert werden, die von Sekten ausgehen. Nicht nur offensichtlich radikale Kräfte wie Islamisten oder Rechtsradikale haben durch das Internet und die sozialen Medien immer leichteres Spiel. Dasselbe gilt auch für Sekten. Laut einem internen Bericht der Landesregierung versuchen Sekten wie Scientology immer massiver, Jugendliche anzuwerben. Das geschieht oft über harmlose und für junge Menschen attraktiv gestaltete Homepages oder schlicht über Facebook.

Schutz von jungen Menschen

Wie bei den Radikalisierungsprozessen bei Islamisten führt ein monatelanger Kontakt auch bei Sekten dazu, ihre Opfer an sich zu binden. Hier muss die Politik zum Schutz der jungen Menschen eingreifen. Wo Gesetzeslücken geschlossen werden können, muss dies auch getan werden. Die von Innenminister Strobl geplante Novellierung des Polizeigesetzes wäre eine Möglichkeit, um auch diesen Themenbereich stärker zu berücksichtigen. Das Vorhaben, Lehrern Material über das Treiben von Sekten für den Unterricht an die Hand zu geben, ist sinnvoll. Auch in den eigenen vier Wänden sollten Eltern Verhaltensänderungen ihres Nachwuchses ernst nehmen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019