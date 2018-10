Gespräche mit Investor

Das Dorf soll speziell für Demenzkranke entworfen werden. © dpa

Hohenroda.Die Pläne für Hessens erstes Dorf für Demenzkranke in Hohenroda (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) kommen voran. Die Gespräche mit einem potenziellen Investor zur Umsetzung des Millionen-Projekts gehen in die Zielgerade, wie Bürgermeister Andre Stenda (parteilos) sagte. Namentlich benennen wollte der Verwaltungschef den Projekt-Entwickler aber nicht, weil noch keine Verträge unterzeichnet seien. Im Ortsteil Mansbach soll eine Anlage für Demenzkranke entstehen. Geplant sind 50 bis 60 Wohneinheiten auf dem 11 000 Quadratmeter großen Gelände. In Deutschland gibt es in der Form bislang nur ein derartiges Dorf, sagte Stenda. Dieses wurde 2014 in Tönebön bei Hameln (Niedersachsen) eröffnet. Demenz zählt zu den häufigsten Erkrankungen im Alter. Heilungsmöglichkeiten für den Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit gibt es bisher nicht. Bundesweit sind nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft rund 1,6 Millionen Menschen erkrankt. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018