Gespräche über Ampel-Koalition

Frankfurt.Hessische Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP wollen sich morgen in Frankfurt treffen, um die Möglichkeit eines Dreierbündnisses für die künftige hessische Landesregierung auszuloten. Das teilten sie gestern mit. Nach der Landtagswahl vom 28. Oktober ist dies das erste Sondierungsgespräch für eine Ampel-Koalition mit allen drei Beteiligten.

Bei einer Koalition mit SPD und FDP könnten die Grünen dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge das Amt des Regierungschefs für sich beanspruchen. Allerdings lehnen es die Liberalen bislang ab, unter diesen Voraussetzungen dabei zu sein.

Endergebnis am Freitag

Die Grünen waren nach dem vorläufigen Ergebnis nur hauchdünn vor der SPD zweitstärkste Kraft geworden. Die CDU war trotz deutlicher Verluste stärkste Partei in Hessen geblieben und könnte demnach die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Das exakte Resultat der Wahl soll am Freitag verkündet werden. Bei der ersten Auszählung hatte es etliche Pannen gegeben, vor allem in Frankfurt. Möglicherweise verschieben sich daher noch die Mehrheitsverhältnisse. Überholt die SPD nun die Grünen, könnte das Folgen für die Regierungsbildung haben.

Zudem hat die Stadt Frankfurt Konsequenzen aus den Auszählungsfehlern am Abend der Landtagswahl angekündigt. Mehr Wahlhelfer sollen künftig an den angebotenen Schulungen teilnehmen, sagte ein Sprecher des zuständigen Stadtrats Jan Schneider (CDU). Auch die Telefonanlage sei streckenweise überlastet gewesen, hier soll beim nächsten Mal eine Warteschleife die Situation entzerren.

Computerprogramm zu langsam

Grund der Telefonüberlastung sei das landesweite Computerprogramm WahlWeb gewesen, das stellenweise sehr langsam und zeitweise überhaupt nicht funktioniert habe. Für solche Fälle brauche es künftig einen Plan B, betonte der Sprecher.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte bereits am vergangenen Freitag berichtet, das System sei so überlastet gewesen, dass sich die Mitarbeiter des Wahlamts nicht hätten einloggen können. Deshalb hätten sie die aus den Wahllokalen telefonisch übermittelten Daten nicht eingeben können. Die überwiegende Zahl der Wahlämter habe das Problem jedoch gut im Griff gehabt und die Ergebnisse nach und nach in das System eingepflegt. Im Laufe des Abends sei man dazu übergangen, die Werte handschriftlich zu notieren und nachträglich einzugeben. Da für sechs Stimmbezirke die Angaben komplett fehlten, habe sich das Wahlamt mit Schätzungen behelfen müssen.

Knapp 900 von 270 813 Landesstimmen aus Frankfurt seien am Wahlabend falsch zugeordnet worden, sagte Stadtrat Schneider der „Frankfurter Neuen Presse“. „Das sind zu viele, keine Frage. Aber sie sind kein Grund, die ganze Wahl in Zweifel zu ziehen“, sagte Schneider. Die Fehler hätten aufgeklärt und korrigiert werden können. Sein Sprecher sagte, Ziel sei, dass die Auszählung der Europawahl im Mai 2019 reibungslos ablaufe. Personelle Konsequenzen stünden nicht zur Debatte.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018