Gesundheitsämter unterbesetzt

Stuttgart.Geht es um die Nachverfolgung von Kontakten Corona-Infizierter, bestehen bundesweit große Unterschiede. Mitte April dieses Jahres – in der Hochphase der ersten Infektionswelle – einigten sich Bund und Länder zwar auf gemeinsame Kriterien. Es wurde damals das Ziel ausgegeben, die Personalkapazitäten in den Gesundheitsämtern zu erhöhen. Pro 20 000 Einwohner sollte ein Nachverfolgungsteam mit mindestens fünf Personen zur Verfügung stehen.

Soweit die Theorie. In der Praxis sind viele Länder von diesem Ziel jedoch noch weit entfernt – auch Baden-Württemberg. Im Südwesten müsste es gemäß der Einwohnerzahl 555 Teams mit insgesamt 2775 Mitarbeitern geben. Aktuell sind es laut Sozialministerium jedoch nur 292 Teams.

Unterschiedliche Kategorien

Für Baden-Württemberg gilt nach Informationen des Gesundheitsamts noch immer das Konzept, das vom Sozialministerium Anfang Mai erarbeitet worden ist. Dabei werden die Kontakte unterschiedlich kategorisiert. Ein höheres Infektionsrisiko liegt vor, wenn eine Person einem Infizierten zum Beispiel mehr als 15 Minuten lang in einem direkten Gespräch sehr nahe gekommen ist – oder wenn es durch Küsse zu einem Austausch von Sekreten kam. Als geringeres Infektionsrisiko – die zweite Kategorie – wird eingestuft, wenn sich Personen lediglich im gleichen Raum mit Infizierten aufhielten, ohne ihnen körperlich näher gekommen zu sein. Eine zusätzliche dritte Kategorie wurde geschaffen, um Corona-Kontakte von medizinischem Personal nachverfolgen zu können.

Zur Not hilft die Bundeswehr

Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko müssen 14 Tage nach dem letzten Kontakt in Quarantäne und sich zudem auf das Virus testen lassen. Außerdem werden diese Gruppierungen auch namentlich bei den örtlichen Gesundheitsämtern registriert. Kontakte der zweiten Kategorie mit geringem Infektionsrisiko sollen ihre Kontakte lediglich reduzieren, sobald sie Krankheitssymptome haben. Treten diese auf, muss das Gesundheitsamt informiert werden.

Da die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten momentan wieder stetig ansteigt, stellt sich die Frage: Reicht der Personalbestand in den Gesundheitsämtern eigentlich aus? Laut einem Sprecher des Sozialministeriums müssen die zuständigen Behörden vor Ort eine Personalplanung vornehmen, „die sicherstellt, dass die Kontaktpersonennachverfolgung auch bei einer möglichen Zunahme der Fälle gewährleistet ist“.

Reichten die Kapazitäten jedoch trotzdem nicht aus, könnten die zuständigen Stadt- und Landkreise auch Mitarbeiter aus anderen Verwaltungsbereichen abziehen. „Außerdem wird zusätzliches Personal von außen dazu gewonnen, etwa Medizinstudenten“, ergänzt Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Südwest-Landkreistages. Verschärfe sich die Infektionslage weiter, könne in einer dritten Stufe – dies wäre dann eine Notsituation – per Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr weiteres Personal rekrutiert werden.

Verdoppelung in sieben Tagen

„Die Gesundheitsämter sind im Augenblick stark gefordert“, so von Komorowski weiter. Zuletzt habe sich die Zahl der Kontakte, die nachverfolgt werden mussten, um ein Drittel erhöht. Dies zeigt sich auch an der Zahl der Personen, die sich in Baden-Württemberg in Quarantäne befinden, weil sie direkten Kontakt zu Infizierten hatte.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts waren in Baden-Württemberg in der vergangenen Woche (Stand 23. September) rund 10 400 Personen mit engem Kontakt zu Infizierten in Quarantäne – das entspricht einer Verdopplung der Fälle innerhalb von sieben Tagen. In der Woche zuvor (Stand 16. September) waren noch etwa 5900 Personen gemeldet.

