Gewalt gegen Polizisten

Stuttgart.Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg 479 Gewaltdelikte gegen die Bundespolizei. Dies erklärte die für den Südwesten zuständige Bundespolizeidirektion Stuttgart auf Anfrage dieser Redaktion. Größtenteils handelte es sich um Widerstand gegen und Angriffe auf Beamte. Damit ist die Zahl der Delikte im Vergleich zu den beiden Vorjahren leicht rückläufig: 2018 wurden 541 Gewaltdelikte gegen baden-württembergische Bundespolizisten gemeldet, 2017 waren es 524.

In der statistischen Auswertung der Bundespolizei befinden sich Körperverletzungs-, Raub- und Sexualdelikte, genauso wie Straftaten gegen das Leben sowie gegen die persönliche Freiheit, gegen die öffentliche Ordnung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Mit 348 Fällen fanden im Südwesten 2019 die meisten Gewaltdelikte gegen Bundespolizisten an Bahnhöfen und in Zügen statt. Damit setzt sich der Trend aus den vergangenen Jahren fort. Auch in den vergangenen beiden Jahren gab es am meisten Straftaten an Bahnhöfen und in Zügen. Bundesweit hat die Bundespolizei rund 49 000 Mitarbeiter. Davon sind mehr als 40 000 Vollzugsbeamte. In Baden-Württemberg sitzt die Bundespolizei in Böblingen. Die momentan rund 1800 Südwest-Vollzugsbeamten überwachen den grenzüberschreitenden Verkehr an 495 Kilometern Außengrenze, den Flughafen Stuttgart, 769 Bahnhöfe und Haltepunkte und mehr als 3500 Kilometer Schienennetze. mis

