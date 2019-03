Gewalt in Gerichtssälen nimmt zu

Stuttgart.In den baden-württembergischen Gerichten kommt es immer häufiger zu Vorfällen, bei denen die Sicherheit von Richtern und deren Mitarbeitern bedroht ist. So gab es an Gerichten und Staatsanwaltschaften im Südwesten im vergangenen Jahr 287 sicherheitsrelevante Vorkommnisse. Dies erklärte das Stuttgarter Justizministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Dies ist eine Zunahme von über 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017, als es 219 schwere Vorfälle gab.

2016 waren es 221 sicherheitsrelevante Vorkommnisse, 2015 mit 186 Fällen deutlich weniger. „Respektlosigkeit und Aggression gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes machen leider auch vor der Justiz nicht mehr halt. Wir verzeichnen ein steigendes Sicherheitsbedürfnis in der Justiz“, erklärt Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) dieser Zeitung.

Am häufigsten sehen sich Gerichtsmitarbeiter Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt. Hier wurden im vergangenen Jahr 146 Fälle gemeldet. Im Jahr zuvor waren es 129. Die Zahl der körperlichen Attacken stieg von 17 auf zuletzt 21 Vorfälle an. 2018 gab es zudem 86 Fälle (2017: 53), bei denen Waffen oder gefährliche Gegenstände ins Gericht mitgebracht wurden.

„Reichsbürger“ besonders renitent

Nach Angaben des Justizministeriums wurden rund zehn Prozent der Fälle (28 Vorkommnisse) von sogenannten Reichsbürgern begangen. Sie lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitimer und souveräner Staat ab und bestreiten deren Rechtsordnung. Im Südwesten werden den „Reichsbürgern“ derzeit rund 3000 Personen zugeordnet. Behördenmitarbeiter haben inzwischen eine Handreichung bekommen, wie sie mit dieser Gruppe umgehen sollen.

Zudem gibt es im Justizministerium einen Ansprechpartner für solche Fälle – und die Justizbediensteten können bei Auseinandersetzungen mit „Reichsbürgern“ einen Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Unabhängig von „Reichsbürgern“ hat das Justizministerium auf die Zunahme der Vorfälle reagiert und verweist auf eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen in Gerichten und bei Staatsanwaltschaften. Einlasskontrollen seien intensiviert worden. Dazu seien die Wachtmeister zusätzlich mit Reizstoffsprühgeräten, Einsatzstöcken sowie kugelsicheren Schutzwesten ausgestattet worden. Zudem habe man auch bei baulichen Maßnahmen die Sicherheitsaspekte verstärkt. „Baulich haben wir in den Gebäuden, in denen das möglich ist, die Trennung zwischen öffentlichem Bereich und Bürobereich an vielen Standorten bereits umgesetzt“, sagt Wolf. Weiter seien flächendeckend Notrufsysteme installiert worden, die einzelnen Behörden hätten individuelle Notfallpläne erstellt, und die Bediensteten seien extra geschult worden, wie in Krisensituationen zu reagieren ist. Sogenannte Justizwachtmeisterteams würden an acht Landgerichten eingesetzt. Wolf erklärt, im vergangenen Jahr und im aktuellen Doppelhaushalt habe das Land 85 zusätzliche Wachtmeisterstellen geschaffen. „Wir werden aber in den kommenden Jahren noch mehr Personal und weitere Investitionen brauchen, um die Eingangskontrollen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften zu verstärken“, sagt Wolf.

Reinhold Ringwald, Landesvorsitzender der Deutschen Justiz-Gewerkschaft, sieht das ähnlich: „Wir haben momentan in Baden-Württemberg rund 400 Justizwachtmeister. Eigentlich bräuchten wir aber doppelt so viel Personal“, so Ringwald. Komme ein Verdächtiger schwerer Straftaten mit mehrköpfiger Polizeibegleitung an ein Gericht, würde die Person oft nur von einem Wachtmeister in den Gerichtssaal begleitet. „Wir bräuchten für schwere Fälle mindestens zwei Wachtmeister. Das können wir aber schon lange nicht mehr erfüllen“, sagt Ringwald.

