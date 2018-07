Gewerbeaufsicht meldet mehr Fälle

Anzeige

Mainz.Die Kontrolleure der Gewerbeaufsicht haben in den rheinland-pfälzischen Gaststätten im vergangenen Jahr mehr zu kritisieren gehabt. Insgesamt kamen 669 Beanstandungen bei 447 Kontrollbesuchen zusammen, während es im Jahr zuvor 403 Beanstandungen bei 419 Besichtigungen waren, heißt es in einer Antwort des Mainzer Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion. Vor drei Jahren lag die Zahl der Beanstandungen zwar deutlich höher: Damals bemängelte die Gewerbeaufsicht 849 Mal etwas, allerdings führte sie auch 915 Kontrollen in Gaststätten, Hotels und Pensionen durch. Die Prüfer schauen, ob Arbeitsschutz und Arbeitszeit eingehalten werden. lrs