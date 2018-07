„Gewinn für alle Anstalten“

Anzeige

Für die Betreuung der Gefangenen mit muslimischem Glauben werden Honorarkräfte eingesetzt, die von den jeweiligen Haftanstalten ausgewählt werden. Die Mittel dafür sind im Landesetat in den letzten Jahren kräftig gestiegen, wie die Ministerin erläutert: von 50 000 Euro im Jahr 2013 über 260 000 im vergangenen auf 310 000 Euro in diesem Jahr. Derzeit sind 13 Imame in hessischen Vollzugsanstalten eingesetzt. Sie müssen sich vor Aufnahme ihrer Tätigkeit einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Probleme wie in Nordrhein-Westfalen, wo sich Imame des türkischen Moscheevereins Ditib dieser Überprüfung verweigert haben, gibt es Kühne-Hörmann zufolge in Hessen nicht. Allerdings seien hier auch keine Ditib-Imame zur religiösen Betreuung der Gefangenen eingesetzt.

Das Programm zu Deradikalisierung muslimischer Gefangener im Strafvollzug heißt NeDiS. Zum einen werden landesweit sogenannte Strukturbeobachter eingesetzt, die eine Netzwerkbildung in den Haftanstalten verhindern. Den Gefangenen wird daneben auch ein Kurs angeboten, der von Experten – wie etwa des Violence Prevention Networks – begleitet wird. „Da sind auch Seelsorger dabei, die über ihren Glauben reden und alle diesbezüglichen Fragen beantworten können. Also etwa die, ob Selbstmordattentäter wirklich zu den im Jenseits erhofften Jungfrauen kommen“, berichtet Kühne-Hörmann. Es gehe um Judentum, Christentum und Islam, die Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten, „aber auch darum, dass man sich nicht gegenseitig bekämpfen soll, sondern andere Religionen besser toleriert“. Das Programm sei sehr erfolgreich und finde international Anerkennung.

