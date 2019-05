Gewinner aus; der Pfalz gesucht

Koblenz.Zwei Rheinland-Pfälzer haben Lotto-Gewinne abgeräumt: Ein Spieler aus dem Raum Mainz gewann mehr als 1,15 Millionen Euro in der Ziehung am Samstag, wie die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH am Montag mitteilte. Ein Spielteilnehmer aus der Pfalz räumte den Jackpot im Spiel 77 ab und bekommt 777 777 Euro. „Es sind die Großgewinne zwölf und 13 in diesem Jahr – vier wurden Millionäre“, sagte Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner.

Der Spiel-77-Gewinner aus der Pfalz habe für 59,75 Euro einen Fünfwochen-Schein gekauft – aber ohne Kundenkarte. Um seinen Gewinn entgegenzunehmen, muss er sich bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden. Dafür habe er drei Jahre Zeit. lrs

