Gewirr von Intrigen und Zulagen

„Schallende Ohrfeige“

Der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann wertete die Entscheidung des Gerichts als „weitere schallende Ohrfeige“ für Bauer. Statt die um Aufarbeitung der Vorkommnisse bemühte Rektorin zu unterstützen, habe das Ministerium den Kräften geholfen, die Stöckle loshaben wollten. Sie sei das „Baueropfer“.

Stöckle hatte sich bei der mündlichen Verhandlung als „Opfer einer Intrige von 20 Leuten“ bezeichnet. Sie war Ende 2011 zur Rektorin der Kaderschmiede der öffentlichen Verwaltung gewählt worden. Sie deckte dort zahlreiche Missstände auf, darunter Zulagen für 17 Professoren, die ihr Vorgänger Walter Maier kurz vor seiner Pensionierung gewährt hat. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat Anfang 2017 nach langwierigen Ermittlungen Anklage gegen Maier, den ehemaligen Rektor und 13 Professoren wegen Untreue in einem besonders schweren Fall erhoben. Der Landtag richtete einen Untersuchungsausschuss ein.

In den Hochschulgremien wurden schwere Vorwürfe gegen Stöckle erhoben, nachdem diese die Zulagen als rechtswidrig eingestuft und dem Ministerium gemeldet hatte. Die Aufsicht berief eine Expertenkommission unter Vorsitz des früheren Finanzministers Gerhard Stratthaus. Das Gremium plädierte für einen personellen Neuanfang. Im Januar 2015 wurde Stöckle abgewählt.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich ein Professor vor Gericht gegen seine Suspendierung wehrt, der damals eine der treibenden Kräfte gegen Stöckle war. Dem Jurist, der mit einer ihm privat verbundenen Studentin Prüfungsaufgaben abfotografiert haben soll, wird Prüfungsbetrug vorgeworfen.

Für Bauer hat die Zulagenaffäre inzwischen weite Kreise gezogen. Die Ministerin hat in allen 44 staatlichen Hochschulen die korrekte Verwendung der 2009 von ihrem Vorgänger Peter Frankenberg (CDU) eingeführten Zulagen überprüfen lassen. Das Ergebnis: In 17 Fällen wurden Berufungszulagen bezahlt, ohne dass die Professoren neu berufen wurden. Zwölf Fälle hat die Pädagogische Hochschule Heidelberg gemeldet, vier die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg und einen die Universität Mannheim. In Heidelberg ermittelt die Staatsanwaltschaft, in Mannheim gibt es Vorermittlungen. Dazu kommen noch die Probleme an der Hochschule Konstanz, wo in 70 Fällen Zulagen fehlerhaft vergeben wurden.

Für Stöckle geht es bei der Klage um die Wiederherstellung ihrer Ehre. Ihre Amtszeit in Ludwigsburg wäre inzwischen regulär abgelaufen. Jetzt arbeitet die Juristin im Regierungspräsidium Stuttgart.

