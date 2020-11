„Global Gate“ – Kunst aus Frachtcontainern

Frankfurt.Eine Skulptur des Künstlers Leon Löwentraut (22) ist seit Dienstag am Frankfurter Flughafen zu sehen. Das 21 Meter hohe, 24 Meter breite und sechs Meter tiefe Kunstwerk trägt den Namen „Global Gate“ und ist in seiner Form an das Brandenburger Tor angelehnt. Darauf sind farbgewaltige Motive der Kampagne „#Art4GlobalGoals“, die die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele darstellen, wie beispielsweise Hunger- und Armutsbekämpfung. In den Durchgängen wird zudem die Fotoaktion „Meine Zukunft“ gezeigt. „Es geht darum, dem Menschen den Spiegel vor das Gesicht zu halten und ihn auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen“, sagt Löwentraut. Die Skulptur wurde aus 37 Seecontainern zusammengestellt. Sie soll mehrere Wochen in Frankfurt bleiben und dann in andere Städten ziehen. dpa (BILD: dpa)

