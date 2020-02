Goldener Handschlag für Grünen

Stuttgart.In höchster Eile wurde im Januar am Rande einer Kabinettssitzung in Brüssel Staatssekretär Volker Ratzmann (Bild) in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Noch am gleichen Tag meldete die Deutsche Post, dass der enge Vertraute von Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Lobbyist zum ehemaligen Staatsunternehmen kommt. Die genauen Umstände der Trennung sorgen vier Wochen später für Kritik und Rumoren in der Beamtenschaft.

Ratzmann war als Bevollmächtigter des Landes beim Bund zum Staatssekretär aufgestiegen und verdiente in der Besoldungsstufe B9 monatlich 11 968 Euro. In der Beamtenhierarchie war er Ministerialdirektor und damit politischer Beamter. Die darf der Dienstherr in den einstweiligen Ruhestand versetzen, „wenn das Vertrauensverhältnis nicht mehr besteht“. So regelt es das Beamtenstatusgesetz. Da gehe es um ein Amt, „bei dessen Ausübung sie in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen müssen“.

Der mit einer großzügigen Altersversorgung ausgestattete einstweilige Ruhestand ist also gedacht als Schutz der Spitzenbeamten vor Nachteilen, wenn sich zum Beispiel die politischen Mehrheiten ändern. Zwischen Kretschmann und seinem engen Vertrauten Ratzmann aber war bis zu dessen Antrag auf einstweiligen Ruhestand nie von einer Zerrüttung die Rede. „Die Form der Trennung, die gewählt wurde, ist für diesen Fall nicht vorgesehen“, sagt der Beamtenrechtler Christian Koch von der Verwaltungs-Uni Speyer. Koch: „Das ist die Verkehrung der Situation, die sich der Gesetzgeber vorgestellt hat.“

36 000 Euro bekommen

Eine saubere Lösung wäre nach Kochs Ansicht gewesen, wenn Ratzmann sich ohne Bezüge hätte beurlauben lassen oder einen Antrag auf sofortige Entlassung aus dem Landesdienst gestellt hätte. Dann wäre ihm aber das dreimonatige Übergangsgeld von rund 36 000 Euro entgangen. Danach steht ihm ein reduziertes Übergangsgeld zu, das mit den Einkünften aus dem Post-Lobbyjob verrechnet wird. Kommt er in der Wirtschaft nicht zurecht, kann er sich mit einer unbefristeten Pension aus der Landeskasse trösten.

Dass Ratzmann die von Koch vorgezeichnete saubere Lösung nicht gewählt hat, soll zu einem tiefen Zerwürfnis mit Kretschmann geführt haben. Der Weggang kam für den Regierungschef ohnehin zur Unzeit, nachdem kurz zuvor schon die Grünen-Minister Edith Sitzmann und Franz Untersteller ihren Abschied angekündigt hatten und dies zwangsläufig zu Spekulationen über die Personalflucht geführt hatte.

„Als die einzige, zwingend erforderliche und schnelle Lösung“ stellt ein Regierungssprecher Ratzmanns Versetzung in den einstweiligen Ruhestand dar. Es sei darum gegangen, „jeden Anschein einer Beeinträchtigung der objektiven Amtsführung von Herrn V.R. zu vermeiden und mögliche Interessenkonflikte mit seiner zukünftigen Tätigkeit zu unterbinden“. Dass man es sich anders gewünscht hätte, ergibt sich aus dem Satz: „Eine rechtliche Handhabe zu einer Kündigung lag nicht vor.“

Der goldene Handschlag für den Grünen sorgt auf den Fluren der mit dem Beamtenrecht befassten Ministerien für angeregte Diskussionen. „Bei uns herrscht die Auffassung vor, dass die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nur geht, wenn das Verhältnis zerrüttet ist“, sagt einer. Der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch hat einen dicken Fragekatalog eingereicht, um „die Umstände der Versetzung“ zu klären.

Dass es auch bei den Grünen andere Sichtweisen gibt, zeigt ein Blick nach Thüringen. Dort hatte die damalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) ihren Sprecher Peter Zimmermann in den einstweiligen Ruhestand geschickt. Die Thüringer Grünen begründeten ihre Strafanzeige wegen Untreue gegen die Regierungschefin mit Verweis auf die „politisch skandalöse Vorgehensweise“.

