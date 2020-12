Gottesdienst auf dem Parkplatz

Frankfurt.In Corona-Zeiten wird es kein Weihnachten geben, wie es die Menschen sonst gewohnt sind. Das gilt ganz besonders für die Kirchen. An Heiligabend und den Feiertagen sind die Gotteshäuser meist sehr gut besucht. Doch gelten seit einigen Monaten wegen der Pandemie Auflagen und Beschränkungen. Es gibt etwa in Fulda schon Wartelisten für Menschen, die in den Dom wollen.

In Frankfurt informieren die Kirchengemeinden mit einer gemeinsamen Internetseite, wo Gläubige unter Corona-Bedingungen Gottesdienste feiern können. Zudem erlaubt die Seite „www.frankfurt-feiert-weihnachten.de“, sich zu Kirchenfeiern anzumelden, teilten der katholische Stadtdekan Johannes zu Eltz und der evangelische Stadtdekan Achim Knecht mit. Angeboten werden Hunderte Gottesdienste – in Kirchen, auf Parkplätzen und bei Spaziergängen. Außerdem gibt es Video-Krippenspiele und gedruckte Andachten für zu Hause.

Kürzer, dafür mehr

Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bieten an den Feiertagen kürzere Gottesdienste, dafür aber mehr an. In den Kirchen würden die gängigen Abstands- und Hygieneregeln gelten, zudem werde nicht gesungen. Gottesdienstbesucher müssten sich im Vorfeld anmelden und fast alle Feiern seien bereits jetzt ausgebucht, sagte ein Sprecher in Darmstadt.

Im Bistum Mainz, dessen Gebiet zu zwei Dritteln in Hessen liegt, wird auch mit mehr Gottesdiensten geplant. In den einzelnen Pfarreien des Bistums gibt es den Angaben zufolge Überlegungen, etwa am 24. Dezember mehrere Christmetten anzubieten. Auch für die Christmette im Mainzer Dom wird wegen des eingeschränkten Platzes aus Infektionsschutzgründen das Angebot an Heiligabend ausgeweitet. lhe

