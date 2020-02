Gottesdienst zum Ausschlafen

Fulda.Ein außergewöhnlicher Gottesdienst feiert Jubiläum in Fulda: Am Sonntag (1. März, 11 Uhr) veranstaltet die Evangelische Kreuzkirche im Stadtteil Neuenberg erneut einen „AAAanderen Gottesdienst“ und geht mit dem Format ins 15. Jahr. Die drei Großbuchstaben A stehen für „Ausschlafen, Aufatmen, Aufeinander zugehen“. Neben der für Langschläfer sympathischen Startzeit von 11Uhr unterscheidet sich der Gottesdienst in vielen Punkten von normalen Kirchgängen.

Pfarrer Stefan Bürger (51) trägt beim Gottesdienst keinen Talar, bewusst geht alles etwas lockerer zu. Statt Orgelklängen spielt eine Band Musik. Lieder und Predigt werden mit moderner Vortragstechnik präsentiert. 20 bis 30 Ehrenamtliche engagieren sich bei der Vorbereitung und Gestaltung in Band, Technik, Kindergottesdienst, Moderation und anschließendem Mittagsbuffet. „Die Gottesdienst-Idee hat unsere Gemeinde absolut bereichert.“

Musik und Theater

Das Konzept kommt an: Laut Umfragen unter den Gottesdienst-Besuchern zählen ein Drittel der Gästen zur Gruppe, die sonst nicht regelmäßig kommen würden. „Die Menschen suchen andere Formen, andere Musik, andere Zeiten – eben AAAndere Gottesdienste“, erklärte Bürger. Der passionierte Sportler veranstaltet auch Lauftreffs mit Gemeindemitgliedern und Gästen. Thematisch steht der Gottesdienst unter der Überschrift: „Ich laufe, also bin ich“ – es geht um das Thema Identität. Die Themen sind häufig so gewählt, dass sie Besucher in ihrer Lebenswirklichkeit ansprechen.

Die AAA-Gottesdienste feiert die Fuldaer Kreuzkirche nicht mehr exklusiv. Auch in der evangelischen Kirche in Flacht (Kreis Limburg-Weilburg) gibt es mehrere Male im Jahr Veranstaltungen unter der dortigen Devise: „Abends, Anregend, Anders“. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020