Gottesdienst zum CSD

Darmstadt.Zur Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Darmstadt am Samstag wird es am Vorabend erstmals einen Gottesdienst geben. Unter dem Motto „Zusammen. Vielfältig. Solidarisch“ werde am Freitag, 16. August, 19 Uhr in der Evangelischen Martinskirche (Heinheimer Straße 41) der Gottesdienst mit der katholischen Kirche gefeiert, teilte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau am Mittwoch mit. Den Organisatoren sei wichtig zu zeigen, dass sich „queeres Leben“ und Glauben nicht ausschließen. Auf dem Verwaltungssitz der Kirche solle auch wieder die Regenbogenflagge gehisst werden.

Die CSD-Parade startet in Darmstadt am Samstag um 12 Uhr auf dem Karolinenplatz. Die Polizei rechnet mit rund 1800 Teilnehmern. Der CSD erinnert jedes Jahr an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten vor 50 Jahren die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.08.2019