Gratis-Tests beibehalten

In Baden-Württemberg gibt es genügend Kapazitäten für Corona-Tests – und auch die Labore kommen mit der Auswertung der Proben noch hinterher. Das ist eine gute Nachricht, schließlich ist dies die Basis dafür, um in Zeiten der Pandemie den Überblick über die Infektionslage zu behalten. Allerdings muss das Land seine Teststrategie weiterentwickeln. So kann sich das Personal an Schulen und in Kitas nur noch bis zum 1. November zwei Mal kostenlos testen lassen. Bisher ist noch unklar, ob diese Regelung nach den Herbstferien fortgeführt wird.

Grün-Schwarz wäre gut beraten, die kostenlosen Tests an Schulen und in Kitas auch in der Herbst- und Winterzeit anzubieten, schließlich hat sich die Regelung bislang bewährt. So ist es bisher landesweit gelungen, das Infektionsgeschehen im Bildungs- und Erziehungsbereich zu beherrschen. Die Zahl der Schulklassen in Quarantäne stieg zuletzt zwar. Trotzdem hält sich der Gesamtanteil in Relation zu allen Schulklassen im Rahmen, trotz täglich steigender Neuinfektionszahlen.

Das derzeit größere Problem ist die Nachverfolgung der Infektionsketten. Diese überfordert zunehmend die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg. Besorgniserregend ist, dass von den vom Land im Sommer geschaffenen rund 200 Stellen für die Gesundheitsämter bislang nicht einmal die Hälfte besetzt werden konnte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020