Grenzen ziehen

Der Täter kann sei schlechtes Gewissen beruhigen und eventuell sein Strafmaß reduzieren, die Opfer erhalten zusätzlich eine Wiedergutmachung für ihr Leiden. Es ist ein positives Zeichen, dass die Zahl der Täter-Opfer-Ausgleiche in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Dieses Instrument ist natürlich in keiner Weise ein Ersatz für ein Gerichtsurteil, das sich an Recht und Gesetz orientiert. Trotzdem hat der Täter – in den meisten Fällen handelt es sich um Gewalttäter – die Möglichkeit zu zeigen, dass er ein Gefühl der Reue besitzt.

Ob dieses echt oder mit Blick auf eine mögliche Strafminderung nur aufgesetzt ist, müssen die Richter und die Mediatoren – also die Vermittler zwischen Täter und Opfer – feststellen. Dies kann unter Umständen die Schwachstelle bei dieser ansonsten sinnvollen und guten Möglichkeit des deutschen Strafrechts sein. Denn ist ein Täter ein guter Schauspieler, kommt er eventuell mit einer milderen Strafe als eigentlich verdient davon.

Allerdings sollte noch einmal überdacht werden, wie weit ein solches Versöhnungsangebot gehen kann. Dass in den vergangenen Jahren sich unter den Täter-Opfer-Ausgleichen vereinzelt auch versuchte Totschläge befanden, ist bedenklich. Es gibt Delikte, da sollte der Rechtsstaat zwischen Täter und Opfer stehen – und keine Vermittlungsversuche unternehmen. Eine Versöhnung zwischen Täter und Opfer macht hier aufgrund der Schwere der Tat – auch moralisch – keinen Sinn. Dies ist die rote Linie, ab der der Rechtsstaat auf Täter-Opfer-Ausgleiche verzichten sollte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018