Grillplatz, Burgruine, Garten

Kassel/Marburg/Hanau.Exakt 6 289 junge Menschen sollten in diesem Jahr in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck konfirmiert werden. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr bedrohliche Ausmaße anzunehmen drohte, verschoben fast alle Gemeinden die Feier auf einen späteren Zeitpunkt. Corona-bedingt entstehen nun Formate, die zuvor kaum denkbar waren. Ob auf Sportplätzen, in Mehrzweckhallen oder auf Grillplätzen, ob in Privatgärten oder auch schon mal in einer katholische Kirche – der Fantasie, wie der Pandemie ein Schnippchen geschlagen werden kann, sind keine Grenzen gesetzt.

Manche Gemeinden hätten schon vor den Sommerferien mit den Konfirmationen begonnen, sagt die Pröpstin des Sprengels Kassel, Katrin Wienold-Hocke. Jede Gemeinde könne ja selbst über den Termin und die Art und Weise entscheiden, wie die Konfirmation stattfinde. „Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle“, fährt sie fort. Wo es viele Konfirmanden gebe, würden diese in kleinere Gruppen aufgeteilt. Manche Konfirmationen fänden auch im Freien statt. Im Kirchenkreis Wolfhagen habe es sogar einen Konfirmationsgottesdienst auf einer Burgruine gegeben.

Gottesdienst im Freien

„Die Konfirmationen nehmen Fahrt auf“ berichtet auch Propst Helmut Wöllenstein aus dem Sprengel Marburg. Die meisten Feiern werde es in den kommenden Wochen geben. Diese fielen ganz unterschiedlich aus. „Es kommt entscheidend auf die Verständigung mit den Familien der Konfirmanden an“, sagte Wöllenstein. Die meisten zeigten sich zum Glück kooperativ. Um einer möglichen Ansteckungsgefahr aus dem Weg zu gehen, würden bisweilen auch Grillplätze aufgesucht oder die Feier finde vor der Kirche statt. „Auch in Privatgärten gibt es Konfirmationen“. Allerdings nicht für eine Familie allein, sondern mit einer kleinen Gruppe von Konfirmanden. Ein Pfarrer, der neun Konfirmanden hat, wolle gleich drei Gottesdienste am gleichen Tag hintereinander feiern und so je drei Jugendliche konfirmieren. Das Abendmahl allerdings, für das besondere Hygienemaßnahmen gelten, werde aber nur in wenigen Gemeinden gefeiert und dann auch nur mit den Konfirmanden allein.

„Viele Konfirmanden bedauern es sehr, dass sie nicht als Gruppe konfirmiert werden“, gibt Pröpstin Sabine Kropf-Brandau vom Sprengel Hanau-Hersfeld zu bedenken. Manche Gemeinden, die nur über sehr kleine Kirchen verfügten, verlegten ihre Konfirmation in eine größere Kirche. Andere feierten im Freien oder würden den Gottesdienst sogar nach draußen übertragen, da pro Konfirmand nur zehn Familienangehörige in die Kirche dürfen. Die Gemeinde Niederdorfelden etwa hat ihre Konfirmation sogar in die katholische Kirche verlegt. Aus einigen Gemeinden habe sie gehört, dass die Konfirmation zwar stattfinde, die große Familienfeier aber ins kommende Jahr verlegt wurde, weil die Familien schlicht keine Gaststätten gefunden hätten. epd

