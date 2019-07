Größere Landkreise wohl unumgänglich

Mainz.Groß war die Aufregung, als der Rundfunksender SWR vor einem halben Jahr ein Gutachten der Landesregierung zur nächsten Stufe der kommunalen Verwaltungsreform bekannt gemacht hat. Inzwischen hat sich die Debatte beruhigt, auch wenn die Konfliktlinien unverändert sind. „Die Kommunalverwaltungsreform muss sehr sorgfältig vorbereitet sein“, sagt Innenminister Roger Lewentz. „Ob die Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode beginnen kann, ist offen. Sie darf aber auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden.“

Nach dem Wirbel um das Gutachten von Martin Junkernheinrich von der TU Kaiserslautern und Jan Ziekow vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer war die Landesregierung um Schadensbegrenzung bemüht. Es handle sich um Empfehlungen, nicht um Entscheidungen, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) immer wieder. Es müsse „eine rheinland-pfälzische Lösung“ her. „Wir werden beraten, was sinnvoll ist und zu uns passt.“

Immer wieder wird für Rheinland-Pfalz die „sehr kleinteilige Strukturierung der kommunalen Gebietskörperschaften“ hervorgehoben. Die 24 Landkreise haben laut Gutachten durchschnittlich 125 000 Einwohner – mehr als ein Drittel weniger als im Schnitt der westdeutschen Flächenländer insgesamt.

Nach den Vorausberechnungen des Statistischen Landesamts wird der Landkreis Cochem-Zell Ende dieses Jahrzehnts, der Landkreis Vulkaneifel 2025 weniger als 60 000 Einwohnern haben.

„Da stellt sich dann die Frage“, sagt Lewentz, „ob eine Verwaltung von selbst für rheinland-pfälzische Verhältnisse kleinen Landkreisen in der Lage ist, immer kompliziertere Fragen zu lösen, etwa bei europarechtlichen Bestimmungen.“

Lewentz hat sich nach Veröffentlichung des Gutachtens gegen den Vorschlag einer Zusammenlegung von Frankenthal und Ludwigshafen gewandt – der beim Frankenthaler Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) auf besonders scharfe Kritik stieß. Zu den beiden kleinsten kreisfreien Städten Zweibrücken und Pirmasens aber sagt er: „Die Kommunalverwaltungsreform darf nicht an Statusfragen wie dem Aushängeschild einer kreisfreien Stadt scheitern.“

Nur noch 19 Landkreise

In der moderatesten Fassung der Empfehlungen würde Cochem-Zell mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis, die Vulkaneifel mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm zusammengelegt. Zusammen mit weiteren Fusionen an der Nahe und in der Pfalz würde es künftig nur noch 19 statt 24 bisher Kreise geben. Diese sollen zusätzlich durch bisher kreisfreie Städten vergrößert werden. Von diesen zwölf Städten sollen nach dem Vorschlag der Gutachter nur noch fünf übrig bleiben: Mainz, Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Ludwigshafen/Frankenthal. lrs

