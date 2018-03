Groko kommt schlecht weg

Anzeige

Ganz im Gegensatz zur großen Koalition in Berlin. An der stört die Unternehmerverbände nicht nur die vereinbarte Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung bei der Krankenversicherung, die allein in Hessen der Wirtschaft zusätzliche Kosten von mehreren hundert Millionen Euro aufbürde.

Appell an Wiesbaden

Neben einem wachstumsfreundlichen Kurs und einem starken Schwerpunkt auch auf Bildung und Familie enthält der Forderungskatalog der Unternehmer daher vor allem den Appell an die künftige Landesregierung, sich gerade auf Bundesebene für Veränderungen einzusetzen. Denn ohne eine wachstumsorientierte Grundhaltung könne auch die beste hessische Standortpolitik nichts bewirken. Und eine solche Stimmung lasse der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD in Berlin „auf schmerzliche Weise vermissen“. Da müsse Hessen mit seinen fünf Stimmen im Bundesrat mehr Einfluss nehmen, etwa auch für das Ziel niedrigerer Strompreise. Wohltaten bei der Rente werden kritisiert, die Sozialausgaben dürften nicht mehr über 40 Prozent steigen.

In Hessen selbst dringen die Unternehmerverbände auf einen Beitrag der Politik zu den Herausforderungen des großen Strukturwandels in der Wirtschaft und der „digitalen Transformation“. Der Ausbau der Breitbandnetze müsse schnellstmöglich vorangetrieben werden, die Betriebe flächendeckend und kurzfristig Zugang zu Angeboten deutlich über 50 Mbit pro Sekunde erhalten. Und spätestens bis 2025 sollen bedarfsgerecht auch Gigabit-Infrastrukturen geschaffen sein. Bei der Förderung von autonomem Fahren und anderen Nutzungen künstlicher Intelligenz hinke Deutschland hinterher, da richtet Mang wieder einen Seitenhieb auf den Bund und lobt gleichzeitig die Anstrengungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Wichtig für Unternehmen seien auch mehr Investitionen in den Ausbau von Straßen und Schienennetz sowie der Bau von ausreichend finanzierbarem Wohnraum. Und noch weiter oben in der Erwartungsliste an die künftige Landesregierung steht eine „Willkommenskultur für Kinder und Familien“. Nicht nur, um die Rente weiter finanzieren zu können, seien eine deutliche Steigerung der Geburtenrate und die Umkehr der „demografischen Talfahrt“ unerlässlich, sagte der Unternehmerpräsident weiter. In der Finanzpolitik müsse die Konsolidierung des Landeshaushalts fortgesetzt und mit einem Schuldentilgungsplan ergänzt werden. Der Frankfurter Flughafen müsse „weiter wie geplant wachsen“, so der Unternehmerverband, der die freiwillige Lärmobergrenze begrüßte.

Mang warnte die Parteien davor, auf Ängste zu bauen, was vor allem AfD und Linke täten. Und was Schwarz-Grün angeht, konstatierte der Unternehmerpräsident, selbst erstaunt gewesen zu sein, wie viel Verständnis für die Belange der Wirtschaft es auch in der neuen Konstellation gebe.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.03.2018