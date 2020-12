Große Impfaktion mit limitiertem Auftakt

Wiesbaden.Einen Tag nach Weihnachten ist es endlich so weit: Die unbestritten größte Impfaktion in der Geschichte des Landes Hessen beginnt am Sonntag mit der Verabreichung der ersten Dosen des Serums von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus. Wenn alles gut geht und die erhoffte Impfbereitschaft von 60 bis 70 Prozent tatsächlich erreicht wird, werden am Ende rund vier Millionen Menschen allein in diesem Bundesland die Impfung hinter sich haben.

Doch der Auftakt des Vorhabens wird erst einmal eher bescheiden ausfallen: 5000 Hessinnen und Hessen sollen am Sonntag geimpft werden, und zwar ausschließlich in den Alten- und Pflegeheimen sowie den sieben Schwerpunktkrankenhäusern zur Behandlung von Covid-19. Wann die 28 Anfang des Monats eilends hergerichteten Impfzentren ihren Betrieb aufnehmen, steht dahin.

Reserve für die zweite Impfung

Ganze 10 000 Impfdosen will der Bund nämlich am zweiten Weihnachtsfeiertag an die Länder ausliefern. Nur die Hälfte davon wird tags darauf verabreicht, die andere in Hessen wie auch in den anderen Bundesländern aber erst einmal an einem geheimen Ort eingelagert, damit sichergestellt ist, dass die für jeden Impfling zur Wirksamkeit des Serums notwendige zweite Impfung binnen drei Wochen auch wirklich vorgenommen werden kann.

Die somit nur 5000 Impfungen am ersten Tag der Aktion werden größtenteils von mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen vorgenommen, wo es die meisten schweren Infektionen und auch Todesfälle gibt. Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne), die am Dienstag in Wiesbaden über die Impfstrategie informierten, sind sich einig: Das sind die Menschen, die des Schutzes der Gesellschaft gegen die Pandemie am meisten bedürfen. Neben den Bewohnern soll auch das Personal dieser Heime zuerst geimpft werden, parallel dazu auch die Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte der Kliniken, die direkt mit den Covid-19-Erkrankten arbeiten.

Immerhin sollen aber bereits in der kommenden Woche weitere 100 000 Impfdosen nach Hessen geliefert werden, so dass die beiden Minister trotz des bescheidenen Auftakts zuversichtlich sind. Zu den von ihren Häusern durchgespielten Szenarien für die große Impfaktion gehörten welche mit weniger Impfmöglichkeiten, wie Beuth einräumt. Wenn erst einmal alle übers Land verteilten Impfzentren im Vollbetrieb arbeiten, können in Hessen 30 000 Menschen am Tag geimpft werden. Doch wann das der Fall sein wird, hängt davon ab, wie schnell wie viel Impfstoff zum einen von Biontech in Mainz, zum anderen dann aber auch von anderen Herstellern in Hessen zur Verfügung steht. Immerhin dürfte mit dem Nachschub ab nächster Woche gesichert sein, dass ab Mitte oder spätestens Ende Januar auch die ersten sechs der eigentlichen Impfzentren in Betrieb genommen werden können, nämlich in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt.

Bereits Erkrankte später dran

Anmeldungen für eine Impfung auch der nicht in Heimen lebenden Menschen ab 80 Jahre sind aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Es werde rechtzeitig bekanntgegeben, ab wann diese telefonisch über den Ärztlichen Notdienst oder eigens eingerichtete Portale im Internet entgegengenommen werden, hieß es. Beuth und Klose riefen eindringlich zu einer regen Beteiligung an den Impfungen auf, die der erste Schritt zur Überwindung der Pandemie seien. Klose sagte, irgendwann werde die gesamte Bevölkerung immun gegen das Virus sein, entweder weil die Menschen selbst schon infiziert waren oder eben, weil sie geimpft wurden. „Das Zweite ist die bessere Alternative“, betonte der Sozialminister.

Bei den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen sollen zunächst die Bewohner noch nicht zum Zuge kommen, die in der Vergangenheit schon einmal an Covid-19 erkrankt waren, weil bei ihnen für eine gewisse Zeit eine Immunität erwartet wird. Ihre Impfung soll aber noch nachgeholt werden.

