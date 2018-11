Große Nachfrage, wenig Ladeplätze

Frankfurt.Ohne ein Motorgeräusch rollt das Taxi heran und parkt am Bordstein. Keine zwei Minuten später hat sich bereits eine Traube junger Männer um das Fahrzeug gebildet. Es handelt sich um ein Model X von Tesla, und es gehört zu den ersten E-Taxis, die in Frankfurt überhaupt unterwegs sind. „Es zieht auch bei unseren Kunden viel Aufmerksamkeit auf sich“, sagt Frank Benner, der Unternehmer, der das schicke Auto mit insgesamt sechs Sitzen angeschafft hat.

Damit zählen nun zwei E-Fahrzeuge zu seiner Flotte, das erste E-Taxi ist bei ihm bereits seit Juni in Betrieb. „Es gibt Kunden, die rufen an und wollen nur damit gefahren werden“, berichtet Benner. Sein Fahrer K. Tuchy sagt, die E-Autos fahren sich sehr gut. Allerdings wisse er inzwischen, dass er besonders auf Radfahrer und Fußgänger achten müsse, da sie so leise seien.

„Wir wollen die Zukunft mitgestalten“, sagt Benner. Die Diskussion um den Abgasskandal und das drohende Dieselfahrverbot in Frankfurt zeigten, dass sich etwas verändere. „Ich bin mir sicher, dass die Verbrennungstechnologie ein rasches Ende findet.“ Ob die E-Mobilität die Antwort auf alle Fragen sei, müsse sich aber noch zeigen.

Das Model X mit seinen Flügeltüren war mit mehr als 100 000 Euro doppelt so teuer wie eine herkömmliche S-Klasse. Benner sagt, er rechne dafür mit geringeren Wartungskosten und Verschleiß, zudem sei Strom billiger als Diesel: „Das ist auf Sicht wirtschaftlicher, zumindest im Taxi-Bereich.“ Problematisch sei allerdings die mangelnde Lade-Infrastruktur in Frankfurt.

Die beiden E-Taxen sind wie die Diesel-Autos 24 Stunden in Betrieb. Pro Tag müssen sie daher mindestens eine Stunde an die Ladesäule. Seine Fahrer steuerten möglichst eine Schnell-Ladesäule an, etwa in Erlensee an der Autobahn 45 oder bei Wiesbaden an der A 66. Doch das reiche nicht aus, es seien weitaus mehr Lademöglichkeiten in Frankfurt nötig, um die E-Mobilität nach vorne zu bringen, betont Unternehmer Benner.

In Frankfurt gibt es nach Angaben der Wirtschaftsförderung aktuell insgesamt 49 Standorte mit knapp über 100 Lademöglichkeiten. Darunter zwei öffentliche Standorte, an denen eine Schnellladung schon in etwa einer halben Stunde möglich ist. Es gebe einen deutlichen Bedarf im Bereich der Lade-Infrastruktur, sagt der zuständige Abteilungsleiter bei der Frankfurter Wirtschaftsförderung, Ansgar Roese.

Interesse bei Paketdiensten

Derzeit werde nach geeigneten Standorten gesucht, zudem liefen Gespräche mit potenziellen Investoren. Eine Schnellladesäule koste immerhin mindestens 40 000 Euro. Seinen Angaben zufolge sind in der Stadt 953 rein batteriebetriebene Fahrzeuge mit E-Kennzeichen unterwegs. Hinzu kommen 825 Hybrid-Fahrzeuge, die mit Batterien sowie mit herkömmlichem Motor fahren.

Neben der Taxi-Branche versucht Frankfurt in weiteren Bereichen wie etwa Handwerksbetrieben sowie Paket- und Pflegediensten, die E-Mobilität voranzutreiben, unter anderem auch im öffentlichen Busbetrieb und bei der Müllabfuhr. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018