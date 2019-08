Grün bremst, Schwarz drängt

Stuttgart.Bei der Reform der Grundsteuer steuert die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg in einen neuen Konflikt. Die CDU verlangt ein Modell, das möglichst günstig für die Bürger im Südwesten ist. Dazu sollten unverzüglich Modellrechnungen angestellt werden, fordert Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut: „Auf der Basis der bisher bekannten Fakten spricht Vieles für die Einführung des Flächenmodells. Dennoch brauchen wir dringend eine verlässliche und konkretere Basis, um alle Optionen abwägen zu können.“

Die fachlich zuständige Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sieht im Moment für sich keinen Handlungsbedarf. „Für einen Vergleich brauchen wir Modellfälle“, betont eine Sprecherin. Bei der vom Bundesverfassungsgericht erzwungenen Reform der Grundsteuer steht die Politik unter großem Zeitdruck. Bis Jahresende muss das Gesetz beschlossen sein, sonst gehen die Kommunen ab nächstem Jahr bei ihrer wichtigsten Einnahmequelle leer aus. Allein in Baden-Württemberg geht es um 1,8 Milliarden Euro. Die Grundsteuer zahlen alle Bürger und Unternehmer, die ein Grundstück oder ein Gebäude besitzen. Vor der Sommerpause hat die Berliner Groko ein Modell auf den Weg gebracht, das auf dem Wert von Grundstücken und Gebäuden aufbaut.

Wertbasierte Berechnung

Sitzmann hatte in dem langen Tauziehen immer für eine „wertbasierte Berechnungsgrundlage“ plädiert. Im letzten Moment hatte die CSU aber eine Öffnungsklausel durchgesetzt und will diese in Bayern auch nutzen. Während Sitzmann die weitere Entwicklung abwarten will, drängt Hoffmeister-Kraut, die Vorteile einer Landeslösung schnell zu prüfen. Eventuell könne man sich mit einem Flächenmodell ja eine aufwendige Ermittlung der Steuermessbeträge sparen, die das Bundesmodell vorsieht.

„Auf keinen Fall darf die Reform die angespannte Situation am Wohnungsmarkt noch weiter verschärfen“, sagt die CDU-Politikerin. Es wäre „absolut fatal“, wenn durch „nicht vollständig durchdachte Regelungen“ Schaden entsteht. Deshalb müssten die Folgen der verschiedenen Modelle im Detail durchgerechnet werden. Die Regierung dürfe keine Zeit mehr verlieren. Andere Länder seien in der Erstellung von konkreten Berechnungsmodellen schon weiter. Sitzmanns Sprecherin verweist dagegen auf die Schwierigkeiten. Um belastbare Aussagen zu bekommen, müssten jeweils Zehntausende Steuerfälle durchgerechnet werden.

Unterstützung aus der Wirtschaft

Die konkrete Belastung für die Hausbesitzer könnten ja ohnehin die Städte und Gemeinden über den Hebesatz beeinflussen. Damit lasse sich sicherstellen, dass die Steuerbelastung vor Ort nicht steigt. Inzwischen bekommt Hoffmeister-Kraut Unterstützung aus der Wirtschaft. Der Industrie- und Handelskammertag mahnt Korrekturen an den Plänen des Bundes an. „Es ist wichtig, dass die Länder tätig werden, falls der Gesetzentwurf in seiner aktuellen Form verabschiedet wird“, betont Präsidentin Marjoke Breuning.

Die geplante Bewertung aller Immobilienwerte in einem Zyklus von sieben Jahren sei von vielen kleinen und mittleren Unternehmen nicht zu stemmen. Da entstehe ein „erheblicher Mehraufwand“. Die Unternehmerin plädiert für ein „wertunabhängiges Modell, das sich an der Fläche von Grundstücken und Gebäuden orientiert“.

