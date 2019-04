Grün-Schwarz bei Klimapolitik weiter uneins

Stuttgart.Wenn eine der beiden Regierungsfraktionen eine aktuelle Debatte im Landtag zu einem Thema anmeldet, bei dem sich die Partner in der Koalition uneinig sind, dann sagt das bereits viel über deren Zustand aus. Genau das war gestern mit Blick auf die grün-schwarze Landesregierung beim Klimaschutzgesetz zu beobachten.

„Das ist doch eine Frechheit“, war aus den Reihen der Grünen-Fraktion zu hören, als der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Paul Nemeth, am Rednerpult stand. „Seien Sie doch stolz auf unsere Erfolge“, redete Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) dem Koalitionspartner dann auch schon fast flehend ins Gewissen.

Provokante Opposition

Und die Opposition? Die lachte sich ins Fäustchen. „Die Regierung stand schon zuletzt am Abgrund. Heute ist sie noch einen Schritt weiter“, machte sich SPD-Fraktions- und Parteichef Andreas Stoch über die grün-schwarze Uneinigkeit lustig. „Vielleicht braucht es ja dieses schlechte Klima in der Regierungskoalition, um dem Weltklima etwas Gutes zu tun“, sagte auch der energiepolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Andreas Glück, bewusst provokativ.

Hintergrund des Koalitionsstreits ist das Ringen in der grün-schwarzen Landesregierung um ein neues Klimaschutzgesetz. In der alten Regelung, die noch von der grün-roten Vorgängerregierung aus dem Jahr 2013 stammt, wurde vereinbart, dass Baden-Württemberg den Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 25 Prozent senken soll. Die Minderung sollte im Verhältnis zum Vergleichsjahr 1990 bis 2050 sogar gleich um 90 Prozent anwachsen.

Zerstrittene Regierung

Allerdings musste Untersteller auch bereits vor längerer Zeit einräumen, dass Baden-Württemberg das Ziel für 2020 verfehlen wird. Als Folge hatten Grüne und CDU im Koalitionsvertrag vereinbart, für das Jahr 2030 eine neue Zwischenmarke festzulegen.

Untersteller will bei dem Thema die Zügel merklich anziehen und den Treibhausgasausstoß bis in elf Jahren um mindestens 42 Prozent reduzieren. Nur so sei es möglich, dass das Land seine Ziele bis 2050 noch erreichen könne, betonte der Minister.

Die Kabinettsvorlage für das Klimaschutzgesetz liegt bereits auf dem Tisch, doch die Verabschiedung im Ministerrat musste wegen anhaltender Streitereien zwischen Grünen und CDU verschoben werden. Die Christdemokraten sind jedenfalls mit den Eckpunkten des Gesetzes von Untersteller nicht zufrieden. „Wir wollen wissen: Was kostet das die Bürger?“, fragte Nemeth. Seine Fraktion dränge darauf, machbare Ziele zu vereinbaren.

Untersteller selbst war sichtlich angefressen von der öffentlichen grün-schwarzen Auseinandersetzung über ein Projekt aus seinem Haus – und nutzte seine Redezeit, um der CDU die aus seiner Sicht vorliegende „Erfolgsgeschichte“ im Klimaschutz noch einmal darzulegen.

AfD wirft Panikmache vor

Da sei zum Beispiel das Förderprogramm Klimaschutz Plus, bei dem bislang 5800 Projekte mit mehr als 130 Millionen Euro bezuschusst worden seien. Damit seien Gesamtinvestitionen von 950 Millionen Euro ausgelöst worden. Als Folge sei es möglich, pro Jahr rund 300 000 Tonnen CO2 einzusparen, fasste er zusammen. Oder der Anteil der erneuerbaren Energien: „Der ist seit 2016 in Baden-Württemberg von 16 auf 33 Prozent angestiegen“, sagte der Umweltminister.

Applaus erhielt Untersteller lediglich aus den Reihen seiner eigenen, der Grünen-Fraktion. Deren Umweltexperte Jürgen Walter ließ sich zu der Bemerkung hinreißen, er möchte als Vertreter beider Regierungsfraktionen sprechen. Doch diesen Pfad verließ er wieder relativ schnell. So sagte er, sich nicht daran erinnern zu können, dass die CDU jemals eine aktuelle Debatte zu einem Umweltthema angemeldet habe. Gestern war es dann allerdings so weit.

Die AfD hält die Klimadebatte laut Klaus-Günther Voigtmann nur für reine Panikmache. Dass Kinder dafür auf die Straße gingen, liege an Angstmacherei der Erwachsenen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019