Grün-Schwarz bleibt auf dem Fördergeld sitzen

Stuttgart.Bereits im dritten Jahr nacheinander bleibt 2019 im Wohnungsbauförderprogramm der baden-württembergischen Regierung Geld übrig. Bis Ende November waren nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 180 Millionen Euro mit Anträgen belegt. Für das ganze Jahr stehen den Bauherren 250 Millionen Euro Fördermittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung.

Für Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist die Zwischenbilanz nach elf von zwölf Monaten trotzdem positiv: „Die Zahl der Anträge für neue Sozial-Mietwohnungen übertrifft die Ergebnisse aus den Jahren 2018 und 2017 deutlich. Das bestätigt, dass unser Förderprogramm attraktiver denn je ist.“ Für die CDU-Politikerin ist „trotz dieser positiven Entwicklung aber klar, dass neben den schon zur Verfügung stehenden weiteren Instrumenten die nächsten Schritte folgen müssen, um den Mangel an Wohnraum zu mindern“. Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage sei nach wie vor groß.

„Land ein bisschen langsam“

Hoffmeister-Kraut weist darauf hin, dass 2019 bis Oktober schon mehr Förderanträge im sozialen Wohnungsbau gestellt waren als im Vorjahr. Unter den 7000 Anträgen seien in den ersten zehn Monaten 1960 Wohneinheiten mit Sozialbindung gewesen. 2018 seien nur für 1160 Sozialwohnungen Zuschüsse beantragt worden, 2017 für 1725.

Schon in den Vorjahren hatten die Bauherren trotz der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt wenig Interesse an den Landeszuschüssen. Im auf neun Monate verkürzten Programmjahr 2018 blieben von den im Haushalt reservierten 250 Millionen Euro 107 Millionen übrig, 2017 waren es 54 Millionen.

Rolf Gassmann, der Landesvorsitzende des Mieterbundes, sieht ein ganzes Bündel von Ursachen für das mangelnde Interesse an den Landeszuschüssen. „Viele Wohnbaufirmen haben lieber auf die Staatsgelder verzichtet und die Wohnungen ohne Sozialbindung frei vermarktet“, sagt er. Bei der Umsetzung neuer Instrumente wie dem Bodenfonds und dem Beratungszentrum für kleinere Gemeinden sei das Land „ein bisschen langsam“. Gassmann fordert erneut die Gründung einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft. Der „größte Engpass“ sei aber der Mangel an Bauplätzen für bezahlbare Wohnungen.

Kritik kommt aus der Opposition. „Wenn es tatsächlich zutrifft, dass zum wiederholten Male erhebliche Mittel aus der Landeswohnraumförderung nicht abgerufen werden, ist das eine Pleite für Ministerin Hoffmeister-Kraut“, sagt SPD-Abgeordneter Daniel Born. Die CDU-Politikerin sei nicht in der Lage, die Bedingungen so zu gestalten, dass mehr gebaut wird. „Baden-Württemberg ist meilenweit von einer echten Wohnraumoffensive entfernt, weil es am politischen Willen und handwerklichen Geschick fehlt.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019