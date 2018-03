Grün-Schwarz bleibt auf dem Geld sitzen

Die Wohnungsbauförderung richtet sich in Baden-Württemberg an gewerbliche, genossenschaftliche und kommunale Baugesellschaften sowie an Privatpersonen.

2017 wurden Anträge für den Bau von 1400 Sozialwohnungen gestellt. Bis zur Fertigstellung von größeren Wohneinheiten vergehen aber meist mehrere Jahre. Bei den insgesamt 6000 geförderten Wohnungen sind Sanierungen und Eigentumswohnungen mitgezählt.

Die Zahl der Fertigstellungen für 2017 liegt noch nicht vor. 2016 kamen 32 745 Wohnungen auf den Markt, ein Rückgang um 730 Einheiten. Die Studie der Prognos AG für das Land beziffert den Bedarf auf jährlich 54 000 zusätzliche Wohnungen. pre