Grün-Schwarz führt Landarztquote ein

Stuttgart.Grün-Schwarz will dafür sorgen, dass sich im Südwesten künftig mehr Ärzte in ländlichen Regionen niederlassen. Am Mittwoch einigten sich die beiden Regierungsfraktionen von Grünen und CDU auf ein gemeinsames Vorgehen. Künftig sollen 75 Medizinstudienplätze an Erstsemester gehen, die sich vorher fest verpflichten, später als Landarzt zu arbeiten. Damit führt Baden-Württemberg nach Ländern wie Nordrhein-Westfalen die umstrittene Landarztquote ein. Auch in Bayern hat der Landtag kürzlich einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Im Südwesten gab es zwischen Grünen und CDU lange Streit über die Quote. „Wir haben uns durchgesetzt. Jetzt ist die Landarztquote fest vereinbart“, bewertete CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart die Einführung als Erfolg der Christdemokraten. Jetzt sei es möglich, diejenigen zum Studium der Humanmedizin zuzulassen, die sich schriftlich verpflichten, nach dem Abschluss „im ländlichen Raum und in unterversorgten Gebieten“ tätig zu sein. Die 75 Plätze seien zudem für diejenigen gedacht, die nach dem herkömmlichen Verfahren – Stichwort Numerus clausus – keinen Studienplatz bekommen würden.

In Baden-Württemberg gibt es momentan 1500 Studienplätze. Die Landesregierung einigte sich im neuen Doppelhaushalt darauf, 150 zusätzliche Plätze zu schaffen. Die CDU drängte auf die Quote für alle neuen Studienplätze, die Grünen lehnten sie ab. In ihrem Konzept setzt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) nicht auf Verpflichtungen, sondern will mit einem Landarztförderprogramm mehr Studenten dazu motivieren, sich später im ländlichen Raum niederzulassen. Sie plant, an den Fakultäten zudem ein Neigungsprofil ländliche Hausarztmedizin einzuführen. Demnach können sich Studenten dann frei entscheiden, ob sie eine ärztliche Tätigkeit in ländlichen Regionen anstreben. „Jeder, der im Verlauf des Studiums merkt, dass er Allgemeinmediziner werden will, soll einfach und hürdenarm auf diesen Schwerpunkt wechseln können“, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz. Das Konzept wird nach der Einigung bei allen Medizinstudenten greifen – außer bei den 75, die sich künftig über die Landarztquote fest verpflichten.

Bauer kritisiert Anteil

„Ich glaube nicht an die Wirkung der Landarztquote. Sie war ein Kompromiss“, erklärte Bauer. „Ich halte es für wahrscheinlich, dass es Klagen gegen die Landarztquote gibt, weil sie in das Grundrecht der Berufsfreiheit eingreift.“

Wer einen Landarzt-Vertrag bei der Aufnahme des Studiums unterschreibt und sich später nicht mindestens zehn Jahre als Mediziner in ländlichen Regionen niederlässt, wird sanktioniert. Hier will sich Baden-Württemberg an Nordrhein-Westfalen orientieren, wo bei Vertragsbruch 250 000 Euro bezahlt werden müssen.

