Grün-Schwarz prescht vor

Die angestrebten Eckpunkte der künftigen baden-württembergischen Verfahrensweise - ein genauer Starttermin steht noch nicht fest - sehen vor, dass „ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland eingereist sind, (...) unverzüglich dem Ankunftszentrum in Heidelberg zugeführt“ werden. Dort erfolge die Registrierung und erkennungsdienstliche Behandlung, zudem werde „in einem zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde abgestimmten Vorgehen“ die Altersfeststellung durchgeführt.

Ärztliche Untersuchungen

Lasse sich die Minderjährigkeit eines Flüchtlings nicht durch Ausweispapiere oder ähnliche Dokumente feststellen, komme es zu einer „qualifizierten Inaugenscheinnahme durch das Jugendamt“. Die Ausländerbehörde solle unverzüglich über das Ergebnis informiert werden und könne bei Bedarf eine gesonderte Befragung ansetzen. Verblieben auch dann Zweifel über das Lebensalter, heißt es in dem Papier, legen Jugendamt und Ausländerbehörde alle weiteren erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung des Lebensalters fest, „insbesondere ärztliche und gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Altersfeststellung, ggf. einschließlich Röntgenuntersuchungen“. Weigert sich ein minderjähriger Flüchtling, an der Untersuchung mitzuwirken, gilt dies als „Anlass zu der Annahme, dass der Betroffene in Wahrheit volljährig ist“.

In der Vergangenheit war es mehrfach zu schweren Straftaten von unbegleiteten Jugendlichen gekommen, deren Alter in Zweifel gezogen wurde. So beschäftigen seit einigen Monaten auch vermeintlich jugendliche Intensivtäter mit Diebstählen, Vandalismus und Körperverletzungen die Stadt Mannheim. So hatten 18 von 19 der im April überprüften Täter aus den Maghrebstaaten ihr Alter falsch angegeben.

Bereits im Herbst 2017 hatte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) einen Hilferuf in Richtung Stuttgart abgesetzt und gefordert, die wiederholt straffällig gewordenen jungen Männer in geschlossenen Einrichtungen unterzubringen. Kurz hatte zugegeben, dass die Stadt „am Ende ihres Lateins“ sei. Es kam zu einem heftigen Disput, an dessen Ende - am 26. Januar - sich Stadt und Land auf ein härteres Vorgehen gegen die Intensivtäter geeinigt hatten. Dazu gehörte der schnelle Transport von jungen Männern in den Bereich der eigentlich für sie zuständigen Jugendämter anderer Kommunen.

Noch krasser waren die Vergewaltigung und der anschließende Mord an einer Freiburger Studentin im Oktober 2016. Der deswegen inzwischen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte Hussein K. - ein Flüchtling aus Afghanistan - hatte ebenfalls ein zu geringes Alter angegeben. Das Gericht aber verurteilte ihn nach Erwachsenenstrafrecht und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass Hussein K. zwischen 20 und 25 Jahre im Gefängnis bleiben muss. hdf

Mittwoch, 13.06.2018