Grün-Schwarz schiebt Digitalisierung an

Stuttgart.Mit einem Sonderprogramm will die baden-württembergische Regierung die Digitalisierung bei mittelständischen Unternehmen beschleunigen. Für die „Digitalisierungsprämie plus“ stellt sie 50 Millionen Euro zur Verfügung. Dies sieht eine Beschlussvorlage vor, die der Ministerrat am kommenden Dienstag beschließen soll. „Es ist mir ein großes Anliegen, die Unternehmen in den aktuell schwierigen

...