Grün-Schwarz schließt die Amri-Akten

Anzeige

Stuttgart.Die Innenpolitiker von Grünen und CDU sehen keine Versäumnisse der baden-württembergischen Polizei und Justiz im Fall des Attentäters Anis Amri. „Es hat keine Fehler der hiesigen Behörden gegeben“, sagt der Grünen-Innenpolitiker Uli Sckerl. Sein CDU-Kollege Siegfried Lorek meint: „Meines Erachtens ist das Thema für Baden-Württemberg erledigt.“

Zuvor hatte sich der Innenausschuss des Landtags erneut mit den drei Tagen im Sommer 2016 beschäftigt, als Amri in Friedrichshafen an der Ausreise gehindert wurde und in Ravensburg in Haft saß. Am 1. August kam er nach Rücksprache mit dem Ausländeramt im nordrhein-westfälischen Kleve auf freien Fuß. Die notwendigen Papiere hätten nicht so schnell beschafft werden können, um ihn in Abschiebehaft zu nehmen. Gut vier Monate später riss Amri bei seiner Amokfahrt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen in den Tod.

Der vom Berliner Senat eingesetzte Sonderermittler Bruno Jost hatte den Behörden im Südwesten „schwere handwerkliche Fehler“ vorgeworfen. Vor allem ging es um die Frage, ob die strafrechtlich relevanten Vorwürfe gegen Amri nicht für einen Haftbefehl ausgereicht hätten. Bei der Festnahme hatte er gefälschte Ausweise dabei. Er war als Gefährder eingestuft.