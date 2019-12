Grün-Schwarz schöpft aus dem Vollen

Mit dem Doppelhaushalt stellt die baden-württembergische Regierung die Weichen bis zur Landtagswahl 2021 / Für Lehrer, Finanzbeamte, Justiz und Bauverwaltung 3300 neue Stellen / Opposition vermisst Weichenstellungen für Zukunftsaufgaben

Es ist nur eine kurze Schrecksekunde zu Beginn der Haushaltsberatungen: Im Spätsommer rutschen die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg unter das Niveau des Vorjahres. Aber der Einbruch ist vorübergehend, schon die Steuerschätzung im November gibt Entwarnung und signalisiert statt Konjunkturkrise Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Damit kann die grün-schwarze Regierung doch wieder aus dem Vollen schöpfen. Heute verabschiedet der Landtag den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre und stellt damit die politischen Weichen bis über die Landtagswahl im März 2021 hinaus.

„Wir tun, was eine Landesregierung tun kann“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dagegen vermisst die Opposition konkrete Taten gegen die Herausforderungen der Zukunft. Wir dokumentieren auf dieser Seite wichtige Ausgabenblöcke. Durch eine Reform des Länderfinanzausgleichs sind die Gesamtausgaben nicht mit dem laufenden Jahr vergleichbar.

Personalkosten

Das Land beschäftigt aktuell 211 000 Beamte und Angestellte. Knapp 3300 Stellen genehmigt sich die Regierung zusätzlich, allein 1300 im Kultusbereich und 550 Finanzbeamte zur Bewältigung der Grundsteuerreform. Die Personalausgaben steigen nach dem Zahlenwerk von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) im nächsten Jahr um 8,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Das ist natürlich ein neuer Rekordwert. Allein die vereinbarte Lohnerhöhung beträgt nächstes Jahr 3,1 Prozent, mindestens aber 90 Euro im Monat für die unteren Entgeltgruppen. Für die ersten neun Monate 2021 sind bereits 1,3 Prozent Steigerung vereinbart.

Schulen

Mit weitem Abstand der größte Ausgabenposten sind die Schulen. Jeder vierte Euro des Landeshaushalts fließt in diesen Sektor, zu dem auch die frühkindliche Bildung gehört. CDU-Ministerin Susanne Eisenmann kann in den nächsten zwei Jahren 1100 Lehrer zusätzlich einstellen, um die Krankheitsreserve, den Ethik- sowie den Informatikunterricht auszubauen. Die Realschulen können die individuelle Förderung erweitern. Zumindest in den Grundschulen wird es aber auch in den nächsten Jahren schwierig, genügend Bewerber zu finden. Mit dem Haushalt wird auch die oft angekündigte bessere Bezahlung von Schulleitern umgesetzt. SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei bemängelt vor allem, dass die Regierung weiterhin auf Gebühren in den Kindergärten setzt.

Kommunen

Erst kurz vor der Verabschiedung des Haushalts endete diesmal das Tauziehen um die Zuweisungen des Landes für Kommunen und Landkreise: Am Montag dieser Woche wurden die Verträge über die Erstattung der Kosten für die Unterbringung von geduldeten Flüchtlingen und die Integrationsmanager unterzeichnet. Deshalb hat das Finanzministerium das Gesamtvolumen der Zuschüsse noch nicht genau ermittelt. Im Entwurf der Regierung sind 11,88 Milliarden Euro veranschlagt und damit exakt der gleiche Betrag wie für die Schulen.

Pensionen

Derzeit gehen die starken Jahrgänge bei den Lehrern und Polizisten in Pension, die in den Einstellungsoffensiven der 1970er Jahre in den Landesdienst kamen. Innerhalb von zwei Jahren ist die Zahl der Versorgungsempfänger um etwa zehn Prozent auf 140 000 gestiegen. Schon jetzt fließt jeder neunte Euro des Haushalts an die Staatsdiener im Ruhestand. Sitzmann kalkuliert mit einem Zuwachs von über acht Prozent auf 5,76 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Und die Spitze der Pensionierungswelle ist noch nicht durch. Trotzdem hat Kretschmann, der lange Zeit ein Befürworter von strukturellen Reformen zur Kostendämpfung bei den Ruhegehältern war, inzwischen vor der geballten Macht der Beamtenlobby resigniert.

Hochschulen

Besonders heftig gestritten wurde diesmal um den Einzelhaushalt von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), weil damit die Weichen für den auf fünf Jahre angelegten Hochschulpakt gestellt werden. In seltener Eintracht hatten alle Hochschularten und ihre Studierenden massive Mehrforderungen gestellt, die sich auf rund eine halbe Milliarde Euro im Jahr summierten. Tatsächlich hat sich Grün-Schwarz geeinigt, 1,8 Milliarden Euro zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, immerhin 360 Millionen Euro im Jahresschnitt. 3,5 Prozent Wachstum seien das, rechnet Bauer stolz vor. Dagegen schlägt sich zum Beispiel der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann auf die Seite der Hochschulen: „Der Pakt bleibt weit hinter den berechtigten Erwartungen zurück.“

Polizei

Nur kleine Zuwächse gibt es in den nächsten beiden Jahren für die Polizei. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hebt hervor, dass 3000 Anwärter eingestellt werden sollen. Durch die 2016 begonnene Einstellungsoffensive spüren die Reviere frühestens 2021 eine leichte Besserung. Bis dahin gehen mehr Polizisten in Pension, als Nachwuchsleute aus der dreijährigen Ausbildung kommen. Zusätzlich verschärft sich die Situation durch die Schaffung einer 13. Polizeidirektion, für die 180 Stellen aus dem Bestand abgezogen werden.

Personennahverkehr

Im Zuge der Klimadebatte erlebt der öffentliche Personennahverkehr einen Boom. Die Ausgaben des Landes steigen auf 1,55 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann springt im Stuttgarter Verbund mit 40 Millionen Euro ein, um das Defizit durch eine Fahrpreissenkung auszugleichen. Auch beim Baden-Württemberg-Ticket zahlt das Land mit. Die Basisförderung für den Busverkehr wird schrittweise auf 250 Millionen Euro erhöht.

Zinsen

Der Zinstitel ist für alle umsichtigen Finanzminister eine Möglichkeit, sich ein kleines Polster für unvorhergesehene Ausgaben anzulegen. Gut 100 Millionen konnte sich Sitzmann auf diese Weise im Jahr 2018 reservieren. Dass die erwarteten Zinsen für 2021 mit 1,7 Milliarden deutlich über dem Wert für nächstes Jahr liegen, hat mit einer speziellen Kreditfinanzierung aus den 1980er Jahren zu tun, für die jetzt wieder Zinsen fällig werden.

Justiz

300 neue Stellen bekommt Justizminister Guido Wolf (CDU) für Richter und Staatsanwälte, aber auch für Wachtmeister an den Gerichten und Vollzugsbedienstete in den Gefängnissen. Ansonsten bleiben die Ausgaben aber nahezu unverändert.

Flüchtlinge

Auch fünf Jahre nach der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 muss das Land für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten einen Milliardenbetrag aufbringen. Nach langem Tauziehen wird das Land in beiden Haushaltsjahren jeweils 170 Millionen Euro für die Unterbringung von geduldeten Flüchtlingen bezahlen.

Krankenhäuser

Jeweils 511 Millionen Euro will Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) im Krankenhausprogramm für Neubauten und Sanierungen zur Verfügung stellen. Zum Vergleich: 2019 sind es 573 Millionen. Dazu kommt die Pauschalförderung für die Beschaffung von Geräten.

Kultur

Einen deutlichen Anstieg gibt es bei den Ausgaben für Kultur von 586 auf 636 Millionen Euro. Spannend wird es im nächsten Jahr bei der Frage, ob Land und Stadt Stuttgart tatsächlich eine Milliarde Euro für die Sanierung der Oper bereitstellen.

Familienhilfe

Nach einer deutlichen Schrumpfung konnte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wieder eine zweistellige Zuwachsrate auf 625 Millionen Euro durchsetzen. Dass der Betreuungsbedarf vorhanden ist, belegen immer wieder spektakuläre Fälle von Elternversagen.

Landwirtschaft

Für Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) geht es in den nächsten Jahren um die Beseitigung der Dürreschäden vor allem im Wald. 80 Millionen Euro kann der CDU-Politiker für ein Notprogramm einsetzen. 230 zusätzliche Stellen bekommt sein Ressort, unter anderem für den Waldschutz, aber auch den Ausbau des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und die Umsetzung der EU-Vorgaben zur Düngemittelkontrolle.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019