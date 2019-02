Grün-Schwarz spricht von reinigendem Gewitter

Stuttgart.Zur Beschreibung der Stimmung im grün-schwarzen Bündnis greift Thomas Strobl in den Wortkasten der Wettermacher. „Wir hatten etwas dicke Luft. Jetzt ist sie klar und rein, und die Sonne scheint“, sagt der CDU-Vize-Regierungschef nach dem Krisentreffen der Koalitionsspitze zum Streit über die Dieselfahrverbote in Stuttgart. Als „gut und tragfähig“ bezeichnet Strobl das Ergebnis.

In seiner eigenen Partei hat da mancher Zweifel. Vor allem bei der Aufstellung von zusätzlich 38 Messstellen in Stuttgart gibt es offene Fragen. Die Standorte sind ebenso unklar wie das zu erreichende Ziel. Strobl gesteht, er durchschaue die Details selbst nicht. Klarer legt Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Karten auf den Tisch. „Gibt es bei den Schadstoffwerten einen signifikanten Ausreißer, wird er nicht mehr herangezogen“, sagt er.

Das Kalkül der Koalitionäre: Auf diese Weise könnte vielleicht der bundesweit höchste Stickstoffdioxidwert an der Messstelle Am Neckartor bei der Entscheidung über weitere Fahrverbote für Diesel mit Euro 5 außen vor bleiben. Vorbild für diese Argumentation ist München.

Streit ist programmiert bei der Busspur auf der Bundesstraße beim Neckartor, die der Ministerrat schon vor Weihnachten beschlossen hat, aber bis heute vom Stuttgarter Gemeinderat abgelehnt wird. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der einen von drei Fahrstreifen für die Busse reservieren will, soll nun mit seinem Parteifreund und OB Fritz Kuhn eine einvernehmliche Lösung suchen. Zur Not, das droht Strobl schon mal an, werde man aber die Busspur auch gegen die Stadt ausweisen: „Der Beschluss ist eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Durchsetzung.“ Bis wann die Spur fertig ist, bleibt unklar.

Auf mehr Tempo haben sich Grüne und CDU bei einigen technischen Innovationen zur Reduzierung des Stickoxids geeinigt. In den Osterferien soll auf der Straße beim Neckartor ein Belag aufgebracht werden, der den Schadstoff abbaut. Einige landeseigene Gebäude erhalten einen neuen Anstrich, der die gleiche Wirkung entfaltet. Außerdem werden die vorhandenen Feinstaubfilter so umgerüstet werden, dass sie auch Stickoxid auffangen.

Kretschmann ist überzeugt, dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen die Schadstoffbelastung bis Sommer so weit absenken, dass Fahrverbote für Euro-5-Diesel nicht mehr notwendig sind. Der Streit, räumt er ein, habe zwei Wochen lang das „Koalitionsklima hoch belastet“. Nun werde die Luft besser und „als angenehmer Nebeneffekt auch das Koalitionsklima“.

