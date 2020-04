Grün-Schwarz zieht in den Häuserkampf

Stuttgart.Der Zeitplan für die Reform der Grundsteuer gerät in der baden-württembergischen Regierung weiter ins Wanken. Jetzt machen die Präsidenten von Städte- und Gemeindetag – Peter Kurz und Roger Kehle – in einem gemeinsamen Schreiben Druck auf die grün-schwarze Koalition. Sie unterstützen das von Grünen-Finanzministerin Edith Sitzmann entwickelte Konzept einer Bodenwertsteuer, fordern aber Korrekturen. Die Steuer sei so zu gestalten, dass die Hausbesitzer nicht ungewollt mehr zahlen müssen, weil die Eigentümer von Gewerbeimmobilien günstiger wegkommen. „Ungewollte Belastungsverschiebungen im Vergleich zum derzeitigen Grundsteueraufkommen zu Lasten der Wohnnutzung müssen vermieden werden“, heißt es in dem Brief an Sitzmann, der dieser Redaktion vorliegt.

Grüne und CDU hatten sich am 24. März in der Haushaltskommission verständigt, dass Baden-Württemberg nicht die bundesweite Lösung für die Reform der Grundsteuer übernehmen wird. Das landeseigene Modell soll die Steuer nur nach der Grundstücksgröße und dem vor Ort gültigen Bodenrichtwert festsetzen. „Ich bin optimistisch, dass wir zu einem gemeinsamen Modell kommen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). „Das könnte eine gute Lösung sein“, erklärte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart damals.

Frist wird überzogen

Die komplizierten Einzelheiten sollte eine Runde der Amtschefs aller beteiligten Ministerien bis Ende April klären. Die haben mittlerweile externe Gutachter beauftragt. Bis Ende des Monats sollen die Experten die Varianten auf ihre verfassungsrechtliche Tauglichkeit und die Folgen für die Steuerzahler prüfen. Wann sich die Amtschefs im Mai wieder mit der Grundsteuer beschäftigen, steht noch nicht fest. Eigentlich hatte Sitzmann schon den März als letzte Frist genannt, um genügend Zeit für die Entwicklung der Steuersoftware zu haben. „Die Zeit, die man jetzt mehr braucht, geht zulasten der Gesetzgebung“, mahnt eine Ministeriumssprecherin.

Kopfschmerzen bereitet den Politikern ein grundsätzliches Problem. Sowohl bei dem bereits als Gesetz verabschiedeten Bundesmodell wie auch bei Sitzmanns Bodenwertrichtmodell steigt die Steuerbelastung für Mieter oder Besitzer von Wohnimmobilien. Die Eigentümer von Gewerbeimmobilien kommen günstiger weg. Grüne und Schwarze sind sich einig, dass diese Belastungsverschiebung vermieden werden soll. Die Grünen wollen dies aber den Gemeinden überlassen, die für die Festsetzung des Hebesatzes zuständig sind und diesen nach Gewerbe und Wohnen differenzieren könnten. Kehle und Kurz dagegen votieren dafür, die landesweit per Gesetz festzusetzende Steuermesszahl als Ausgleichsinstrument zu nutzen. Die gibt den Anteil des Einheitswertes an, aus dem dann die Kommune die tatsächliche Grundsteuer berechnet. Die CDU-Seite tendiert inzwischen ebenfalls zu dieser Variante.

Allerdings gibt es viele Grundstücke mit gemischter Nutzung. Zum Beispiel ist im Erdgeschoss ein Gewerbebetrieb und in den Etagen darüber sind Wohnungen untergebracht. Kehle und Kurz wollen nicht für jedes Grundstück diese Mischnutzung einzeln bewerten, sondern die Einstufung aus der bisherigen Gewerbesteuer übernehmen. Das sei „transparent und verwaltungspraktikabel“.

Dagegen bremst die Finanzexpertin der Landtagsgrünen, Thekla Walker, die Erwartungen. „Jede verfassungsfeste Reform der Grundsteuer ist mit Belastungsverschiebungen für die Steuerpflichtigen verbunden“, stellt sie klar. Schließlich müssten mit der Reform die von den Verfassungsrichtern gerügten Ungerechtigkeiten der bisherigen Steuer beseitigt werden. Walker: „Eine solche Korrektur von Ungerechtigkeiten kann selbstverständlich nicht ohne Belastungsverschiebungen erfolgen. Das ist die logische Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.“

