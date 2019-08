Grün-schwarzes Ringen in der Sicherheitspolitik

Stuttgart.In der grün-schwarzen Landesregierung bestehen in der Innen- und Sicherheitspolitik noch einige Baustellen. So kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach der Massenvergewaltigung in Freiburg an, ein Konzept gegen aggressive Flüchtlinge zu erarbeiten. Weiter sollen öffentliche Räume mit einer separaten Reform sicherer gemacht werden – und Innenminister Thomas Strobl (CDU) will das Polizeigesetz weiter verschärfen. Doch passiert ist bislang reichlich wenig. Ein Überblick.

Thema Aggressive Asylsuchende: Im Oktober 2018 wurde eine 18-jährige Frau in Freiburg nach einem Discobesuch mutmaßlich von elf Männern im Alter von 18 bis 30 Jahren vergewaltigt. Bei den Tatverdächtigen, gegen die gerade der Prozess vor dem Freiburger Landgericht läuft, handelt es sich überwiegend um Flüchtlinge. Kretschmann sprach danach im Interview mit dieser Zeitung von „Männerhorden“, die man in die „Pampa“ schicken solle – was in seiner Partei teilweise scharf kritisiert wurde.

Ungeduld bei der CDU wächst

Nachdem Kretschmann auf der Ministerpräsidentenkonferenz jüngst nicht richtig weitergekommen ist, hat das Staatsministerium angekündigt, im Herbst selbst ein Konzept vorzulegen – und machte das Thema zur Chefsache. Strobl und Justizminister Guido Wolf (CDU) sollen hier zuliefern. Aus beiden Häusern ist zu hören, dass dies auch schon längst geschehen sei. In der CDU-Landtagsfraktion nimmt die Ungeduld zu. „Wir warten gespannt auf das Konzept, das der Ministerpräsident angekündigt hat. Für uns ist klar: wer in unserem Land zu Gast ist, muss sich auch an unsere Regeln halten“, sagt der innenpolitische Sprecher Thomas Blenke.

Doch gerade innerhalb der Grünen-Fraktion dürften mögliche Maßnahmen für Kontroversen sorgen, weswegen sich die Beteiligten bei Anfragen auch eher schmallippig geben. So will Strobl den Sonderstab gefährliche Ausländer, den es bislang beim Innenministerium selbst und beim Regierungspräsidium Freiburg gibt, auch in den Präsidien in Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen einrichten. Über die genaue Ausrichtung ist man sich in der Koalition noch nicht einig.

Heikler für die Grünen sind jedoch andere Maßnahmen. Aus Regierungskreisen ist zu hören, man prüfe eine stärkere räumliche Trennung von Problemgruppen unter den Geflüchteten. Auch die Einrichtung spezieller Wohngruppen für dieses Klientel ist möglich. Diskutiert werden zudem Sanktionsmöglichkeiten gegen Asylsuchende, von denen eine Gefahr ausgeht. Hier sind nächtliche Ausgangssperren oder Leistungskürzungen ein Instrument. Die vom Justizministerium geforderte Stärkung der Häuser des Jugendrechts oder beschleunigte Asylverfahren dürften hingegen unstrittig sein.

Mehr Personal oder Prävention

Thema öffentliche Räume: Grün-Schwarz will im öffentlichen Raum für mehr Sicherheit sorgen. Hier wird ein größerer Personaleinsatz diskutiert, genauso wie der verstärkte Einsatz von kommunalen Ordnungsdiensten.

Weiter könnte mit lokalen Sicherheitskonferenzen auf Probleme vor Ort reagiert werden, während bessere Beleuchtungen öffentlicher Plätze auf mögliche Straftäter abschreckend wirken sollen. Das grüne Sozialministerium, so ist zu hören, hat sich hier vor allem mit mehr Präventionsprojekten und dem verstärkten Einsatz von Streetworkern eingebracht.

Thema Polizeigesetz: Strobl versucht ein weiteres Mal die Online-Durchsuchung einzuführen. Nachdem die Grünen ihn schon bei der ersten Reform des Polizeigesetzes ins Leere laufen ließen, hat sich an deren klarer Ablehnung nichts geändert. Weiter will Strobl umsetzen, dass die Polizei Gefährder bis zu drei Monate festnehmen und festhalten kann. Bisher ist dies nur bis zu 14 Tage möglich.

Die Grünen-Fraktion pocht darauf, dass ein Gefährder-Gewahrsam nur in zeitlich engen Grenzen stattfindet. Umstritten ist auch das Vorhaben Strobls, dass die Polizei künftig Bodycams in Wohnungen, Arbeits-, Geschäfts- und Betriebsräumen einsetzen darf. Den Einsatz der Körperkameras in Diskotheken und Bars dürften die Grünen wohl mittragen, in Wohnungen haben sie hingegen starke verfassungsrechtliche Bedenken.

