Grüne empört über SPD-Kritik

Stuttgart.Die Kritik des Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch an der Aufarbeitung des sogenannten „Radikalenerlasses“ durch die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg bezeichnete der Grünen-Abgeordnete Uli Sckerl als „schlechten Witz“. Weirauch hatte in dieser Zeitung eine schnelle Entschuldigung der Regierung bei den Opfern der Berufsverbote gefordert. Sckerl verwies jetzt in seiner Replik auf die gemeinsame Regierungszeit von Grünen und SPD zwischen 2011 und 2016. Damals sei jede Entschuldigung an der SPD gescheitert. Sckerl: „Weirauch soll sich bitte seine Krokodilstränen sparen. Es ist schäbig, jetzt abstruse Vorwürfe an uns zu richten. Und gegenüber den Betroffenen ist es geradezu zynisch.“ pre

