Grüne fliegen am meisten Kurzstrecken

Stuttgart.Trotz anderslautender Bekenntnisse zum Klimaschutz stiegen Mitarbeiter der Landesverwaltung 2018 immer häufiger ins Flugzeug. Vor allem das grün geführte Staatsministerium von Winfried Kretschmann sowie das ebenfalls grüne Umweltministerium von Ressortchef Franz Untersteller gehörten laut der Antwort auf eine SPD-Landtagsanfrage neben der Behörde von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zu den Vielfliegern.

Die Anfrage liegt dieser Zeitung vor. Rechnet man die durchschnittlich zurückgelegten Kilometer pro Flugticket, dann zeigt sich zudem, dass die Grünen-Ministerien generell viele Kurzstreckenflüge absolviert hatten. „Es kann nicht sein, dass insbesondere die Grünen die so wichtige Trendumkehr beim klimaschädlichen Fliegen einfordern, aber gleichzeitig die grünen Mitglieder der Landesregierung inklusive Ministerpräsident Winfried Kretschmann und ihre Häuser mit schlechtem Beispiel vorangehen“, sagt SPD-Umweltexperte Gernot Gruber gegenüber dieser Zeitung.

2018 wurden rund 101 Millionen Flugkilometer von der baden-württembergischen Landesverwaltung zurückgelegt. In den vergangenen fünf Jahren hat die Zahl damit um knapp 40 Prozent zugenommen. Rechnet man für das Jahr 2018 die Universitätskliniken, die nicht Teil der Landesverwaltung sind, noch hinzu, kommen sogar mehr als 120 Millionen zusammen.

Pro Flugticket gerechnet wurden im vergangenen Jahr im Finanzministerium von Edith Sitzmann (Grüne) lediglich 607 Kilometer zurückgelegt. Zum Vergleich: Die einfache Flugstrecke von Stuttgart nach Berlin beträgt 512 Kilometer. Aber auch einige andere Grünen-Ressorts kommen pro Ticket auf einen geringen Wert: beim Staatsministerium waren es 654 Kilometer, beim Sozialministerium 683, beim Verkehrsministerium 709 und beim Umweltministerium 806. Erst dann folgt mit dem Wirtschaftsministerium mit 816 Kilometern im Schnitt pro Ticket das erste CDU-Ressort. Es falle auf, so Gruber, dass einige Ministerien den Durchschnittswert deutlich unterschreiten würden.

„Das deutet darauf hin, dass es sich bei einer Vielzahl dieser Flüge um innerdeutsche Flüge handelt, von denen viele aus unserer Sicht mit der Bahn realisiert werden könnten“, so der SPD-Politiker. Es erstaune ihn sehr, dass es sich bei den vier Ministerien, die pro Ticket gerechnet die geringste Kilometerzahl zurücklegten, um Häuser mit grüner Amtsspitze handele.

Forderung Vorschriftsänderung

Gruber fordert, die Landesregierung solle die Vorschriften ändern und innerdeutsche Flüge erst ab einer Mindestreiselänge von 600 Kilometer genehmigen. Aus der Antwort auf die Anfrage geht auch hervor, dass über 90 der 101 Millionen Flugkilometer des vergangenen Jahres auf die Konten der Hochschulen im Land gehen. Dort sind die Flugaktivitäten geradezu explodiert. So legten Universitäten, pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen, duale Hochschulen sowie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Südwesten 2013 zusammen rund 25 Millionen Flugkilometer zurück. Die Zahl stieg über die Jahre sukzessive an und erreichte 2018 gut 90 Millionen – eine Steigerung von 250 Prozent. Zwar verweist Grünen-Finanzstaatssekretärin Gisela Splett in der Antwort auf die Anfrage darauf, dass die Verringerung der Klimabelastung im Bereich der Wissenschaft wichtig seien. Trotzdem habe der zunehmende internationale Austausch der Hochschulen auch zu einer Zunahme des dienstlichen Flugverkehrs geführt.

