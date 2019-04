Grüne fordern Abschaffung des Tanzverbots

Stuttgart.Steht Ostern bevor, blicken viele voller Vorfreude nicht nur auf das christliche Fest, sondern auch auf die freien Tage. Wer allerdings abends ausgehen will, wird mit dem Tanzverbot konfrontiert, das von Gründonnerstag ab 18 Uhr bis Karsamstag um 20 Uhr gilt. Halten sich Diskotheken nicht daran, droht ihnen laut Innenministerium wegen einer Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße von bis zu 1500 Euro.

Die Grüne Jugend in Baden-Württemberg hält davon nichts. „Wir sind für die Abschaffung des Tanzverbots. Die Regelung ist aus der Zeit gefallen“, sagt Landeschefin Lena Schwelling dieser Zeitung. Sie fordert die grün-schwarze Regierung auf, das Verbot zu kippen. „Wir sind ein liberaler Staat mit verschiedenen Weltanschauungen. Da ist es nicht angemessen, eine Religion so hervorzuheben.“

Dabei wurde das Tanzverbot bereits von der alten, grün-roten Landesregierung 2015 gelockert. Bis zu diesem Jahr hatte Baden-Württemberg noch eine der strengsten Regelungen bundesweit. Damals wurde entschieden: Das Tanzverbot gilt weiter für sogenannte stille Feiertage. Aber es gibt keinen Grund, zum Beispiel an Weihnachten nicht zu tanzen. „Dass öffentliches Tanzen mit dem Wesen eines jeden Sonn- und Feiertags unvereinbar sei, empfindet heute kaum noch jemand“, sagte damals Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Nachdem der Landtag 2015 mehrheitlich zugestimmt hatte, fiel das Tanzverbot an Sonntagen, Neujahr, Heilige Drei Könige, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Heiligabend sowie den Weihnachtstagen weg. Weiter gilt es an stillen Feiertagen wie Allerheiligen, Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Totengedenktag – und von Gründonnerstag ab 18 Uhr bis Karsamstag um 20 Uhr.

Grüne und SPD scheuten damals davor zurück, den Karfreitag freizugeben, also den Tag, an dem nach christlichem Glauben Jesus Christus gekreuzigt wurde. Eine Lockerung lehnten auch die beiden großen christlichen Kirchen, die in die Entscheidung eingebunden waren, ab.

Anders als die Grüne Jugend sieht die Junge Union beim Tanzverbot keinen Änderungsbedarf. Landeschef Philipp Bürkle erklärt: „Das Tanzverbot sollte man so lassen.“

